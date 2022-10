Diwali 2022: दिवाळीपूर्वी 'या' वस्तू घरातून बाहेर काढा, नाहीतर..

हिंदू हा वर्षातील सर्वात मोठा सण मानला जातो. दिवाळीसाठी सगळीकडे विशेष तयारी सुरू आहे. दिवाळीला लक्ष्मी घरी येते, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण दिवाळीच्यापूर्वी घराची साफसफाई सुरू करतात. तुम्ही देखील दिवाळीपूर्वी घरात साफसफाई सुरू केली असेल तर आजच काही वस्तू घरातून बाहेर काढा कारण या वस्तूमुळे तुमच्यावर लक्ष्मीची अवकृपा होऊ शकते. त्या वस्तू कोणत्या, चला जाणून घेऊया. (throw out these things out of the home before diwali check list)

तुटलेली फोटो फ्रेम कधीच घरी ठेवू नका. अशी फोटो फ्रेम घरात ठेवल्यास अशुभ मानली जाते. ज्या घरी तुटलेली फोटो फ्रेम असते त्या घरी लक्ष्मी पावले ठेवत नाही. वास्तुशास्त्रानुसार तुटलेली फोटो फ्रेम ही वास्तुदोष निर्माण करते.

तुटलेला आरसा हा सुद्धा कधीच घरी ठेवू नये. वास्तूशास्त्रानुसार तुटलेला आरसा घरी नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतो त्यामुळे तुटलेला आरसा घरातून बाहेर काढा

बंद घड्याळ कधीच घरात ठेवू नये. बंद घड्याळ घरात ठेवणे अशुभ मानले जाते. यामुळे आपल्या कार्यात अनेक अडचणी येतात. आपल्यावर वाईट काळ येतो. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी बंद घड्याळ घरातून बाहेर काढा.

तुटलेला पलंग हा कधीच घरी ठेवू नये. असा पलंग ठेवणे, अशुभ मानले जाते. त्यामुळे तुटलेला पलंग तुमच्या घरी असेल तर त्वरीत घराबाहेर काढा नाहीतर दुरुस्त करुन घ्या

