Mumbai Happiest City: कधीच न झोपणारी मुंबई ठरली ‘हॅप्पिएस्ट सिटी’! आनंदी शहरांच्या यादीत मिळाला पाचवा क्रमांक

Top Happiest Cities in the World List: कधीच न झोपणारं, सतत धावत असणारं, प्रत्येक मोठ्या संकटातही खंबीरने उभं असलेलं आणि स्वप्नांची नागरी किंवा सिटी ऑफ ड्रीम्स म्हणून मुंबई शहराची सगळ्यांनाच ओळख आहे. आणि आता या सगळ्यांच्याच आवडीच्या मुंबईने अजून एक किताब मिळवला आहे. मुंबई आता भारतातील सर्वात आनंदी शहर म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. 'टाइम आउट' या आंतरराष्ट्रीय सर्वेनुसार, यंदाच्या वर्षी मुंबई हे भारतातील सर्वात आनंदी शहर (Happiest City in India) ठरलं असून, जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर पोहोचलं आहे. .टाइम आउटने केलेल्या वार्षिक सर्व्हेत जगभरातील प्रमुख शहरातील तब्ब्ल १८ हजार रहिवाशांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्व्हेत त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसराविषयी, संस्कृतीविषयी, राहणीमानाविषयी आणि समुदायाविषयी (Community) ते किती समाधानी आहेत हे मोजण्यात आले. यात मुंबईने आशियातील सर्वाधिक आनंदी शहराचा मान पटकावला आहे..हा संपूर्ण सर्व्हे पुढे दिलेल्या पाच महत्त्वाच्या विधानांना (Statement) मिळालेल्या सकरात्मक टक्केवारीच्या आधारावर करण्यात आला.“माझं शहर मला आनंद देतं” (My city makes me happy)“मी ज्या इतर ठिकाणी राहिलो किंवा भेट दिली, त्यापेक्षा माझ्या शहरात राहणं अधिक आनंददायी वाटतं” (I feel happier in my city than other places I’ve visited or lived)“माझ्या शहरातील लोक आनंदी दिसतात” (The people in my city seem happy)“मला माझ्या शहरातील दैनंदिन अनुभवांमध्ये आनंद मिळतो” (I find joy in the everyday experiences my city offers)“अलीकडच्या काळात माझ्या शहरातील आनंदाची भावना मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.” (The sense of happiness in my city has grown a lot recently).या सर्व्हेतील आकडेवारीनुसार, ९४% मुंबईकरांचं उत्तर 'हे शहर मला आनंद देते', असे होते. जे आशियातील सगळ्या शहरांपैकी सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्याचबरोबर ८९% लोकांनी मुंबईत राहून ते इतर ठिकाणांपेक्षा अधिक आनंदी असल्याचे सांगितले, तर ८८% लोकांनी त्यांच्या आसपासचे लोकही आनंदी दिसतात, असे सांगितले. यावरून हे स्पष्ट होतं की मुंबईमध्ये सर्वात जास्त आपुलकी, आनंद आणि ऊर्जेचं वातावरण आहे..तज्ज्ञ सांगतात, मुंबई शहरातील लोकांच्या आनंदामागे, त्या शहरातील गजबलेले पण आपुलकी असलेले जीवन हे मुख्य कारण आहे. इतकेच नाही तर, मुंबईची खाद्यसंस्कृती (Street Food), रात्री उशिरापर्यंत मरीन ड्राइव्हवर सुटलेला वारा आणि कायमस्वरूपी जग असलेलं, उत्साही आणि शहराचा वेग मुंबईतील लोकांच्या आनंदाचे खरे रहस्य आहे..याशिवाय, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मुंबईमध्ये असलेली सिनेसृष्टी. जिथे अनेक लोक प्रसिद्धी, ओळख, असंख्य करिअर संधी मिळवण्यासाठी येतात. यामुळे शहर नेहमीच उत्साही, नवनवीन प्रेरणा या गोष्टींमुळे कायम जिवंत वाटतं. त्यामुळेच मुंबई आज केवळ “ड्रीम सिटी” नाही, तर खऱ्या अर्थाने “हॅपी सिटी” बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.