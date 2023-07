Tips To Control Dizziness : सतत चक्कर येत असेल तर हा भन्नाट उपाय करेल मदत, एकदा ट्राय करा फरक जाणवेल!

Tips To Control Dizziness : चक्कर येणे किंवा गरगरणे ही एक सामान्य समस्या आहे. अशक्तपणा, लो-बीपी किंवा कोणत्याही आजारामुळे ही समस्या कधीही आणि कोणालाही होऊ शकते. तसे, ही अशी आरोग्य समस्या आहे, जी प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात कधी ना कधी नक्कीच येते.

चक्कर येण्याची काही कारणे देखील आहेत, ज्याबद्दल लोकांना सामान्यतः माहिती नसते. त्याबद्दल काय करावे आणि चक्कर आल्यावर काय करावे ते येथे आहे जेणेकरुन तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल.

खरं तर चक्कर येणं हा गंभीर आजार जरी नसला तरी त्रासदायक समस्या आहे हे मात्र नक्की! अशा वेळी आपल्याला समजत नाही की नक्की कशामुळे आपल्याला असं होतंय? आणि या समस्येवर आराम मिळवण्यासाठी काय उपाय करावेत? (Tips To Control Dizziness : Easy tips to get relief from dizziness )

कारण आराम हा जरी यावर पर्याय असला तरी हे औषध नक्कीच नाही. म्हणूनच मंडळी, तुम्हालाही कधी अचानक अशी चक्कर आली किंवा घराबाहेरुन आल्यावर असं होत असेल तर ताबडतोब घरात उपलब्ध असलेल्या सामग्रीपासून तुम्ही हा त्रास छू मंतर करु शकता. जाणून घ्या कसा? (dizziness)

चक्कर येण्याची कारणे

अशक्तपणा कमी रक्तातील साखर कान संसर्ग डोळ्यांच्या समस्या मायग्रेन असणे डोक्याला दुखापत बाहेर पडण्याची समस्या स्ट्रोकचे कारण न्यूरोलॉजिकल विकारांमुळे खूप व्यायाम करणे शरीरातील हार्मोन्समध्ये जलद बदल निर्जलीकरणामुळे लूज मोशनमुळे खूप तणावाखाली भावनिक आघात झाल्यास हालचाल आजार

चक्कर येताना नक्की काय होतं

साधारणत: चक्कर येण्याची समस्या भेडसावताना व्यक्तीला जीव घाबरा घुबरा होणं, मळमळ होणं, शिट्टी वाजत असल्यासारखा आवाज कानात सतत घुमत राहणं अशा काही समस्या जाणवू लागतात. या दरम्यान काही लोकांना ऐकू येण्याचं बंद होतं किंवा कान जड झाल्यासारखे वाटू लागतात.

चक्कर येण्यापासून त्वरित आराम मिळण्यासाठी काय करावे?

सर्वप्रथम, थंड ठिकाणी आरामात बसा किंवा झोपा. जर हिवाळा असेल तर उबदार ठिकाणी जसे की उन्हात विश्रांती घ्या. आता तुमच्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. एक दीर्घ श्वास घ्या. तोंडातून श्वास घेऊन पोट फुगवा आणि नंतर नाकातून आरामात श्वास सोडा. (Health Tips)

मन शांत ठेवा आणि नकारात्मक विचार टाळा

श्वास घेताना शरीरात ऑक्सिजन प्रवेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. या पद्धती तुम्हाला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या शांत राहण्यास मदत करतात.

चक्कर आल्यावर काय खावे?

आता त्या पदार्थांबद्दल बोलूया, जे खाल्ल्याने चक्कर येण्याच्या समस्येत झटपट आराम मिळतो...

ताजे पाणी प्या, किमान एक ग्लास तरी प्या. दिवसभर आवश्यक प्रमाणात पाणी प्या.

काळा चहा प्या. त्यात तुळस आणि आले वापरा. यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही शांत होतात.

चक्कर आल्यावर पटकन या गोष्टी खा

चॉकलेट खा

केळी खा

आईसक्रिम खा

ड्रायफ्रुट्स खा

दही-साखर खा

चक्कर आल्यावर मळमळ आल्यावर काय खावे?

बडीशेप आणि साखर कँडी

आवळा कँडी

आले कँडी

चॉकलेट

साखर

आल्याचा चहा

चक्कर आल्यास किंवा डोकं गरगरु लागल्यास आल्याचा छोटासा तुकडा तोंडात ठेऊन चॉकलेटसारखा हळू हळू चघळू शकता. जर तुम्हाला कच्चं आलं खाण्यास काही त्रास होत असेल तर तुम्ही नियमित आल्याचा चहा पिऊ शकता.

सतत चक्कर येणं ठरू शकतं धोकादायक

जर तुम्हाला सकाळी उठल्या उठल्या चक्कर आल्यासारखी वाटत असेल तर हा हृदय विकाराचा झटका येत असल्याचा संकेत आहे. कारण हृदयात गडबड झाल्याने ब्लड पंप होत नाही आणि यामुळेच चक्कर येऊ लागते.

शिवाय जेव्हा हृद्य विकाराचा झटका येतो तेव्हा मोठ्या प्रमाणात चक्कर येऊ लागते. समोरचे काही दिसत नाही. कसलेच भान राहत नाही. माणूस स्वत:वरचे नियंत्रण हरवून बसतो. त्यामुळे असे काही दिसल्यास त्वरीत इस्पितळात भरती करावे.