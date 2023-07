Tv Signal Loss In Rain : पावसात टीव्ही सिग्नलचा त्रास बहुतेकांना दिसून येतो. ही परिस्थिती मनोरंजनावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे तुमच्या घरातही अशी समस्या उद्भवत असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी सिग्नल संबंधित काही टिप्स घेऊन आलो आहोत.

पावसादरम्यान स्थिर स्मार्ट टीव्ही सिग्नल राखण्यासाठी टिपा: पावसाळा आला आहे आणि अनेक शहरांमध्ये गडगडाट आणि पाऊस सुरू आहे. या हवामानामुळे सॅटेलाइट टीव्ही वापरकर्त्यांना सिग्नल तोडण्याचा सामना करावा लागत आहे.

ही परिस्थिती मनोरंजनावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे तुमच्या घरातही अशी समस्या उद्भवत असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी सिग्नल संबंधित काही टिप्स घेऊन आलो आहोत.

पावसात TV चे सिग्नल कुठे जातात?

पावसात सॅटेलाइट सिग्नल्सवर कसा परिणाम होतो हे आधी जाणून घेणं गरजेचं आहे. वादळ आणि पावसादरम्यान, उपग्रहावरून तुमच्या घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या सिग्नलवर परिणाम होतो. हे घडते कारण पाऊस आणि वादळ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींवर परिणाम करतात आणि यामुळे सिग्नलची गुणवत्ता कमी होते. यामुळे तुमच्या टेलिव्हिजनचा सिग्नल गमावला जातो.

बहुतेक सॅटेलाइट टीव्ही Ku-band सिग्नलवर काम करतात. केयू-बँड सिग्नलचे बँड सिग्नलच्या खाली येतात, जे पावसामुळे विचलित होतात, त्यामुळे हवामानातील अचानक बदल केयू-बँड सिग्नल देखील विचलित करतात. त्यामुळे हवामानात अचानक बदल झाल्यामुळे केयू-बँड सिग्नलवरही परिणाम होऊ शकतो. (Monsoon)

डिश अँटेना कुठे असावा?

सॅटेलाइट सिग्नल सुधारण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तुमचा डिश अँटेना पाणी साचलेल्या भागातून काढून टाकणे आणि कोरड्या जागी स्थापित करणे. यामुळे सिग्नलचा अडथळा कमी होईल आणि साधारणपणे पावसाचे परिणाम टाळता येतील.

या गोष्टी करा

तुमच्या सॅटेलाइट डिशवर नॉन-स्टिक कुकिंग स्प्रेने फवारणी करणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

हे स्प्रे पावसाचे थेंब डिशला चिकटण्यापासून रोखते आणि सिग्नलवर परिणाम होण्यापासून रोखते.

पावसाच्या वारंवारतेनुसार, तुम्हाला साधारणपणे दर तीन महिन्यांनी किमान एकदा डिश फवारण्याची आवश्यकता असेल.

हे तुमच्या सॅटेलाइट सिग्नलची सुरक्षा राखण्यात मदत करेल. (Monsoon Tips)

जर तुमची डिश घराच्या बाजूला भिंतीवर स्थापित केली असेल, तर तुम्ही डिशच्या समोर फायबरग्लासचा तुकडा जोडू शकता. फायबरग्लास ही एक विशेष सामग्री आहे जी डिशसाठी संरक्षणात्मक ढाल म्हणून काम करेल आणि पाण्याचे थेंब डिशच्या सिग्नलला अवरोधित करणार नाहीत.

वायरिंगची तपासणी करा

पावसाळ्यात वायरिंगला नुकसान होण्याची भीती असते. जर तुमच्या जवळपास वायरिंगसाठी धोका जाणवत असेल तर लगेच याला ठीक करून घ्या. यासाठी ज्याला पुरेसी माहिती असेल त्याचा सल्ला घ्या.

तुमच्या स्मार्ट टीव्हीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्विच आणि व्होल्टेजची सुरक्षेवर लक्ष द्या. जर विजेची समस्या येत असेल तर तुमचा टीव्ही खराब होऊ शकतो. त्यामुळे एक व्होल्टेज स्टेबलायझर किंवा यूपीएसचा वापर करा. (Television)

स्मार्ट टीव्हीला कोरड्या हाताने हाताळा

ज्यावेळी तुम्ही स्मार्ट टीव्हीचा वापर करीत असाल त्यावेळी हात ओली नसतील हे पाहा. ओल्या हाताने टीव्हीचे बटन्स, रिमोट किंवा टचस्क्रीनला हात लावल्यास इलेक्ट्रिक शॉक लागण्याची भीती असते. या टिप्सच्या मदतीने तुम्ही स्मार्ट टीव्हीला सुरक्षित ठेऊ शकता.