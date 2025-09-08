‘एआय’च्या कलेतून गणरायाला अनोखा निरोप; सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय उभ्या गणरायाचा व्हिडिओ

AI Art Tribute to Lord Ganesha: दहा दिवसांचा आनंद, भक्ती आणि उत्साहाने भरलेला गणेशोत्सव संपन्न झाला. आता गणेशाला निरोप देण्यात आला आहे. शहरभरातून ढोल-ताशांच्या गजरात, आकर्षक रोषणाईने उजळलेल्या रस्त्यांवरून आणि विविध देखाव्यांनी सजलेल्या रथांवर विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या. .यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत सोशल मीडियावर गणरायाचे उभे राहून भक्तांना हात हलवून अभिवादन करणारे व्हिडिओज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेत. ते लक्ष वेधक ठरत होते. हे व्हिडिओ प्रत्यक्षात चित्रित केलेले नसून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तयार करण्यात आले आहेत. .एआयचा वापर युवा वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात केल्या जात आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गुगलवरील ‘पिक्सवर्स एआय’ या विशेष ऑप्लिकेशनच्या मदतीने हे व्हिडिओ अवघ्या काही सेकंदांत तयार होत आहेत. यासाठी फक्त ‘पिक्सवर्स एआय’ या गुगल लिंक वर जाऊन फोटो अपलोड केल्यानंतर ‘लॉर्ड गणेश स्टँडअप अँड हगिंग’ अशी साधी कमेंट दिली जाते, आणि लगेचच गणरायाचे विविध हावभाव दाखवणारे अप्रतिम व्हिडिओ तयार होतात..या एआय निर्मित व्हिडिओंमुळे अशा गोष्टी शक्य झाल्या आहेत, ज्या वास्तवात कधी पाहायला मिळाल्या नसत्या. भक्तांनी या व्हिडिओंचा वापर करून सोशल मीडियावर गणरायाला निरोप देण्याचा एक नवीन ट्रेंड सुरू केला आहे. श्रद्धा आणि भावना या पारंपरिक गोष्टींना आधुनिकतेची जोड मिळाल्याने हानिरोप अधिकच अविस्मरणीय झाला आहे. यंदाचा हा अनोखा निरोप पारंपरिक सणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणारा ठरला असून, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा संगम जगासमोर सुंदरपणे सादर करण्यात आला आहे..फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप स्टेटस आणि यूट्यूबवर हे व्हिडिओ प्रचंड वेगाने व्हायरल होत असून हजारो लोक त्यांचा आनंद घेत आहेत. तंत्रज्ञानामुळे सणासुदीचे क्षण अधिक खास बनत आहे.- समीर देवगिरीकरएआयच्या काळात जे शक्य नव्हते ते आज तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. गणरायाला उभे राहून हात हलवताना पाहणे ही स्वप्नवत गोष्ट होती, ती आज व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अनुभवता येत आहे.- पीयूष भल्लावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.