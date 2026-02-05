Rose Day Dessert Recipes : व्हॅलेंटाईन वीकची गोड सुरुवात! Rose Day ला गुलाबाचे 3 भन्नाट डेजर्ट ट्राय करा

Romantic Rose Desserts for Partner: 'रोज डे' हा प्रेमाच्या आठवड्याचा पहिला दिवस आहे. म्हणूनच, प्रत्येकजण या दिवशी आपल्या खास जोडीदारासाठी काहीतरी वेगळे आणि संस्मरणीय करण्याचा विचार करतो. जर तुम्हाला यावेळी तुमच्या जोडीदाराला काहीतरी वेगळे देऊन सरप्राइज करायचे असेल तर गुलाबाच्या पाकळ्यांनी बनवलेले गोड पदार्थ नक्की ट्राय करा. गुलाबाच्या पाकळ्या केवळ सौंदर्याचे प्रतीक नाहीत तर त्यापासून बनवलेल्या मिठाई देखील स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी असतात. घरी सहज बनवल्या जाणाऱ्या या मिठाई तुमचे प्रेम अधिक दृढ करतील. या खास दिवशी, तुम्ही गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेल्या मिठाई देऊन तुमचं नातं गोड करू शकता आणि तुमच्या प्रेमाला एक नवीन वळण देऊ शकता. गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून कोणते पदार्थ बनवता येतात हे जाणून घेऊया..गुलाबाची खीरगुलाबाची खीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी दूध उकळवा आणि त्यात स्वच्छ गुलाबाच्या पाकळ्या टाका. वेलची पावडर आणि साखर मिसळा आणि मंद आचेवर शिजवा. दूध घट्ट होऊ लागले की गॅस बंद करा. ते थंड करा आणि वरुन बारिक चिरलेले बदाम किंवा पिस्ता घालून सर्व्ह करा. .गुलाबाचे लाडूसुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या बारीक बारीक करा. आता एका भांड्यात खवा हलका तळून घ्या, त्यात गुलाब पावडर, नारळ पावडर आणि थोडे मध घाला. हे मिश्रण चांगले मळून घ्या आणि छोटे लाडू बनवा. हे निरोगी आणि रोमँटिक मिष्टान्न तुमच्या रोझ डे सरप्राईजसाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे..गुलाबाची खीर (फिरनी)तांदूळ बारीक वाटून पाण्यात भिजवा. आता दूध उकळवा आणि त्यात भिजवलेल्या तांदळाची पेस्ट, साखर आणि गुलाबाच्या पाकळ्या घाला आणि शिजवा. हळूहळू शिजत असताना ते घट्ट होऊ द्या. वेलची पावडर आणि केशर घाला, खीर थंड करा आणि गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याने सजवा..Propose Day 2026: फिल्मी स्टाइल प्रपोज करायचाय? मग ‘ही’ ठिकाणं आहेत परफेक्ट, नकाराची शक्यताच नाही.गुलाब रसमलाईरसमलाई बनवण्यासाठी सर्वात आधी छोटी रसमलाई बनवावी. नंतर दूध उकळवा आणि त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या आणि वेलची घाला. हे दूध घट्ट होईपर्यंत शिजवा. आता या गुलाबाच्या चवीच्या दुधात रसमलाईचे गोळे घाला आणि काही मिनिटे मंद आचेवर शिजवा. थंड झाल्यावर ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा आणि त्यावर बारीक केलेला पिस्ता आणि केशर घालून सजवा. गुलाब आणि मलाईदार रसमलईचा सुगंध तुमचा प्रेमाने भरलेला उत्सव आणखी खास बनवेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.