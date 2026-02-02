Valentines Day 2026: चॉकलेटपलीकडे विचार करा! 'व्हॅलेंटाईन डे' ला मुलांना द्या ‘या’ 5 खास भेटवस्तू, पाहूनच आनंदी होतील

best Valentine’s Day gifts for Men: दरवर्षी प्रेमाचा आठवडा म्हणजे व्हॅलेंटाईन वीक १४ फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. हा वीक कपल्ससाठी खुप खास असतो. हा प्रेमाचा वीक ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होतो. जर तुम्ही या दिवशी तुमच्या जोडीदारासाठी भेटवस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर पुढील वस्तू नक्की खरेदी करु शकता. .परफ्यूममुलांना परफ्यूम लावायला आवडते, म्हणून व्हॅलेंटाईन डे ला तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला त्याच्या आवडीचे विविध प्रकारचे परफ्यूम भेट देऊ शकता. तुम्ही त्याला तो बऱ्याच काळापासून खरेदी करण्याचा विचार करत असलेला ब्रँडचा परफ्यूम देखील भेट देऊ शकता. अशा प्रकारे, तुम्ही त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य आणू शकता..गेमिंग रिमोटगेमिंगची आवड असेल तर एखादा गेम गिफ्ट देऊ शकता.गॉगलतुमच्या पार्टनरला फॅशनेबल राहायला आवडत असेल तर स्टायलिश गॉगल भेट देऊ शकता. हे गिफ्ट पाहून नक्कीच त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसेल..शूजजर मुलांना खरेदी करायला आवडत असेल तर ती म्हणजे बूट. म्हणून, जर तुम्हाला यंदा व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जोडीदाराच्या चेहऱ्यावर हास्य आणायचे असेल, तर त्याला शूज भेट द्या. तुम्ही त्याच्या आवडी आणि गरजांनुसार स्नीकर्स किंवा फॉर्मल बूट खरेदी करू शकता.कफलिंक्सजर तुमच्या जोडीदाराला फॉर्मल लूक आणि क्लासी स्टाईल आवडत असेल किंवा ऑफिसमध्ये अनेकदा मिटिंगमध्ये उपस्थित राहावे लागत असेल, तर व्हॅलेंटाईन डेला त्यांना कफलिंक्सचा एक सेट भेट द्या. हे गिफ्ट तुमच्या पार्टनरला नक्की आवडेल. .प्रोटीन शेक बॉटलजर तुमचा जोडीदार फिटनेसफ्रिक असेल तर हे गिफ्ट उत्तम पर्याय आहे. तसेच तुम्ह फिटनेसशी संबंधित काहीतरी खास गिफ्ट नक्कीच देऊ शकता. तुम्ही त्यांना प्रोटीन शेक बाटली किंवा हायड्रेशन बाटली भेट देऊ शकता. पर्यायी म्हणून, तुम्ही त्यांना स्मार्ट फिटनेस घड्याळ, उडी मारण्याची दोरी किंवा सुकामेवाची बास्केट भेट देऊ शकता. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.