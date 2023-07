Vastu Tips : घरात शांतता हवीय?, केवळ घरच नाहीतर बाथरूमही शास्त्राप्रमाणेच असावं लागतं!

Vastu Tips : लोक घर बांधताना प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतात. खोलीपासून हॉल, स्वयंपाकघर आणि पूजागृहापर्यंत प्रत्येक गोष्ट अत्यंत काळजीपूर्वक आणि नियमानुसार केली जाते. पण बाथरूम बनवताना तिथल्या गोष्टींकडे जास्त लक्ष देऊ नका.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की बाथरूमच्या टाइल्सचा रंग आपल्या आयुष्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करू शकतो. वास्तुशास्त्रात बाथरूमच्या टाइल्सबाबत अनेक नियम आहेत. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की तुमच्या बाथरूमसाठी कोणत्या रंगाच्या टाइल्स अधिक चांगल्या असतील.(Vastu Tips : Do not put tiles of this color in the bathroom, know which color will be right)

बाथरूमसाठी हे रंग निवडा

वास्तुशास्त्रानुसार बाथरूमच्या टाइल्स नेहमी हलक्या रंगाच्या ठेवाव्यात. याशिवाय पांढरा, आकाशी किंवा निळा रंगही वापरता येतो. हे रंग बाथरूममध्ये सकारात्मक ऊर्जा आणतात. बाथरूमच्या भिंतीबद्दल बोलयचं तर, यासाठी पांढरा, गुलाबी, हलका पिवळा किंवा हलका आकाशी रंग निवडा. (Vastu Tips)

हे सर्व रंग शुभतेचे प्रतीक आहेत. वास्तूनुसार पांढरा, आकाशी किंवा निळा रंग वास्तू दोष दूर करतो.

या रंगांच्या टाइल्स अजिबात लावू नका

वास्तुशास्त्रानुसार बाथरूमच्या टाइल्ससाठी कधीही काळा, लाल आणि गडद रंग निवडू नका. गडद रंग तुमच्या घरात नकारात्मकता आणू शकतात. त्यामुळे चुकूनही बाथरूमच्या टाइल्ससाठी हे रंग निवडू नका. (Bathroom)

बाथरूम बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

वास्तुशास्त्रानुसार, बाथरूम आणि टॉयलेट यांना एकत्र जोडून बनवू नये आणि विशेषतः खोलीच्या आत अजिबात नाही. वास्तुनुसार बाथरूममध्ये निळ्या रंगाची बादली ठेवा. वास्तूनुसार ते सौभाग्य वाहक आहे. यामुळे घरात सुख-समृद्धी येते.

बाथरूमचा दरवाजा

बाथरूमचा दरवाजा लाकडी असेल तर तो नेहमी बंद ठेवा. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करत नाही. बाथरुममध्ये नळ टपकण्याची समस्या असल्यास ती त्वरित दूर करा. अन्यथा, यामुळे तुमचे पैसे गमवावे लागू शकतात.

आंघोळ करण्याची जागा या दिशेला असावी



बाथरूममध्ये कोणत्या दिशेने, स्नान करण्याची जागा व बेसींग असावे हे वास्तू शास्त्रात सांगितले गेले आहे. त्याची योग्य दिशा पूर्व, उत्तर किंवा ईशान्य असावी. वास्तुशास्त्रात उत्तर दिशा ही आंघोळीसाठी सर्वात योग्य दिशा असल्याचे म्हटले आहे. या दिशेला तोंड करून स्नान करणे शुभ मानले जाते.

बाथरूममध्ये पाण्याचा प्रवाह कोणत्या दिशेला असावा



बाथरूममध्ये पाण्याचा प्रवाह उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य दिशेने असावा. बाथरूमचा उतार या दिशेला असावा. पाणी फक्त या दिशेने वाहून गेले पाहिजे. जेव्हा आपण घर बांधतो तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवा. यामुळे पैशाचा ओघ कायम राहील.

बाथरूममध्ये खिडकी



बाथरूममध्ये खिडकी असणे देखील खूप महत्वाचे आहे जेणेकरून सूर्यप्रकाश देखील व्यवस्थित येतो आणि हवा आत येते. स्नानगृहातील खिडकी पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला असावी जेणेकरून प्रकाश आणि हवा चांगल्या प्रकारे येऊ शकतील.

बाथरूममध्ये हवा खेळती असणे अत्यंत महत्वाचे आहे जेणेकरून हानिकारक जीवाणू बाहेर जाऊ शकतात. बाथरूममध्ये त्याच दिशेने एक्झॉस्ट फॅन बसवा.



बाथरूममध्ये रंगांचा प्रयोग



स्नानगृहातील रंग नैसर्गिक असावे, म्हणजे प्रकाश तपकिरी, मलई, पांढरा किंवा फिकट हिरवा. बाथरूममध्ये काळा आणि गडद निळा रंग वापरू नका.