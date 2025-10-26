Water Bottle Cleaning Tips: पाण्याची बॉटल किती वेळा स्वच्छ करावी? जाणून घ्या तज्ज्ञांच्या हायजीन टिप्स!

Best Cleaning Tools and Materials: लहान मुलांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वजण रोज पाणी पिण्यासाठी बॉटलचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हीच बॉटल स्वच्छच नाही केली तर आपल्या आरोग्यावर याचे गंभीर परिमाण दिसू शकतात? यामुळे नियमित बॉटल स्वच्छ करणे खूप महत्वाचे आहे. .आता तुम्ही विचारात असाल, दिवसातून किती वेळा धुवावी ही बाटली. तर चला तर जाणून घेऊयात तज्ज्ञांच्या खास हायजीन टिप्स ज्या तुम्ही सहज वापरू शकतात..ORS Real Vs Fake: ORS खरे आहे की बनावट? जाणून घ्या 'या' सोप्या पद्धतीने!.दिवसातून एकदा स्वच्छ करादररोज वापरली जाणारी ही पाण्याची बाटली एकदातरी स्वच्छ धुवावी. कारण आपण बाटलीला तोंड लावून पाणी पिल्याने तोंडातून सूक्ष्मजंतू बाटलीच्या तोंडावर आणि आत जमा होतात. हे जंतू ओलावा आणि उष्णतेमुळे वाढतात, ज्यामुळे पाणी दूषित होऊ शकतं..विशेष काळजी घ्याजास्त करून उन्हाळ्यात तापमान आणि आर्द्रता अधिक असल्याने बॅक्टेरिया झपाट्याने वाढतात. म्हणून या काळात बाटली रोज नियमित किंवा दोन दिवसातून एकदा तरी धुणं आवश्यक आहे..Army Public School Recruitment 2025: 10वी पास ते पदवीधर उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख .कोपऱ्यांतून घासून घ्याकोमट पाणी किंवा डिशवॉश लिक्विडनी बॉट्लमध्ये ब्रशने आणि झाकणाच्या कोपऱ्यांतून घासून घ्या..कोरडी कराशेवटी बाटली पूर्णपणे कोरडी करा, कारण ओलसरपणा म्हणजे जिवाणूंचं आवडतं ठिकाण.कधी स्वच्छ न धुतल्यास काय होतं?नियमित स्वच्छता न केल्यास बाटलीच्या आतील भागावर बायोफिल्म तयार होते. हा चिकट थर जिवाणू आणि बुरशींचं घर बनतो. अशा बाटलीतलं पाणी प्यायल्याने घशाचे आजार, पोटदुखी आणि संसर्ग होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.