Vivah Muhurat 2026-27 : यंदा विवाहासाठी जूनपर्यंत तब्बल 88 शुभ मुहूर्त; आपत्कालीन सिंहस्थ मुहूर्तांचाही समावेश, जाणून घ्या कोणत्या महिन्यात किती तारखा?

Hindu wedding dates November to June : यंदा नोव्हेंबर ते जून या कालावधीत विवाह सोहळ्यांसाठी एकूण ८८ मुहूर्त उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये नोव्हेंबर ते जानेवारीदरम्यान २७ आपत्कालीन सिंहस्थ मुहूर्त, तर जानेवारी ते जूनदरम्यान ६१ मुख्य मुहूर्तांचा समावेश (Wedding Muhurat 2026-27) आहे. मुहूर्तानुसार लग्नसराईला सुरुवात झाली असून, आगामी काळात विवाह सोहळ्यांची धामधूम वाढणार आहे. त्यामुळे वधू-वरांच्या कुटुंबीयांकडून लग्नाची तारीख निश्चित करणे, मंगल कार्यालय पाहणे, कपड्यांची खरेदी आणि इतर नियोजनाला सुरुवात झाली आहे..नोव्हेंबरमध्ये ७ आणि डिसेंबरमध्ये १५ व जानेवारीत ५ आपत्कालीन सिंहस्थ मुहूर्त आहेत. मुख्य मुहूर्तांची सुरुवात जानेवारीच्या अखेरीस होत असून, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये तुलनेने अधिक मुहूर्त आहेत. फेब्रुवारीमध्ये १४, मार्चमध्ये १२, एप्रिलमध्ये १०, मेमध्ये १३ आणि जूनमध्ये नऊ मुहूर्त आहेत. त्यामुळे जानेवारी ते जून या कालावधीत विवाह सोहळ्यांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत..लग्नाची तारीख निश्चित झाल्यानंतर सर्वप्रथम मंगल कार्यालय, सभागृह किंवा लॉनचे आरक्षण करणे आवश्यक आहे. मुहूर्ताच्या दिवशी अनेक विवाह होत असल्याने पसंतीचे ठिकाण मिळविण्यासाठी आधीच बुकिंग करावे लागते. त्यानंतर लग्नपत्रिका छपाई, पाहुण्यांची यादी, जेवणाचे नियोजन आणि फोटोग्राफी-व्हिडिओग्राफीसाठी व्यावसायिक निश्चित करणे गरजेचे आहे. वधू-वरांचे कपडे, दागिने, मेकअप, केशरचना आणि विवाह सोहळ्यातील इतर आवश्यक साहित्याची खरेदी वेळेत करावी लागते. हळदी, मेहंदी, संगीत यांसारख्या कार्यक्रमांचे नियोजनही आधीच करावे. पाहुण्यांच्या निवासाची व्यवस्था, वाहनांची सोय, मंडप सजावट, विद्युत रोषणाई आणि ध्वनियंत्रणा यांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे..Sparrow Spiritual Significance : अचानक घरात चिमणीचे जोडपे आले तर काय होते? मिळतात 'हे' 5 मोठे संकेत.यंदाचे मुहूर्तआपत्कालीन सिंहस्त मुहूर्तनोव्हेंबर : ३, १२, १५, १६, १७, २५, २६डिसेंबर : २, ३, ४, ५, १०,१२, १३, १४, १५, १८, १९, २७, २८, ३०, ३१जानेवारी : १, २, ४, २०, २४.Winter Trip Places : हिवाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 10 सर्वोत्तम ठिकाणे; वीकेंड प्लॅन करण्यापूर्वी ही लिस्ट नक्की पाहा!.मुख्य मुहूर्तजानेवारी : २६, २७, २९फेब्रुवारी : २, ३, १०, ११, १२, १५, १६, २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८मार्च : २, ४, १०, ११, १४, २०, २३, २४, २५, २७, २९, ३१एप्रिल : १, २, ३, १६, १९, २१, २६, २८, २९, ३०मे : ८, ९, १३, १४, १६, १७, १९, २१, २२, २५, २६, ३०, ३१जून : १, ११, १२, १३, १५, १७, १९, २३, २४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.