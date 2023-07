Weight Loss Tips : मैत्रिणींनो, हा गंभीर आजार असेल तर वजन कमी होणं केवळ अशक्य?

By

Weight Loss Tips : सध्या लोकांच्या आरोग्यावर लाइफस्टाइल सर्वाधिक जास्त इफेक्ट करते. कारण, तुमची लाइफस्टाइल कशी आहे, तुम्ही स्वत:साठी किती मेहनत घेताय यावर तुमचं आरोग्य अवलंबून असतं. आजकाल PCOS ही एक गंभीर समस्या बनली आहे.

वाईट जीवनशैलीमुळे महिलांमध्ये अनेक समस्या वाढत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पॉली सिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम हा आजार. या आजारामध्ये महिलांमध्ये हार्मोनल आरोग्य बिघडण्यासोबतच प्रजनन क्षमतेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.(Health)

खरं तर, ज्या स्त्रियांना PCOS आहे त्यांच्यामध्ये पुरुष संप्रेरक म्हणजेच टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण जास्त असते आणि इन्सुलिनचे उत्पादन कमी असते. अशा परिस्थितीत या महिलांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार, स्लीप एपनिया, वंध्यत्व आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका अधिक असू शकतो. परंतु या स्त्रियांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वाढते वजन थांबवणे. (Weight Loss Tips : Weight Loss Challenges in Women: 3 Reasons and Helpful Tips for Overcoming Difficulties)

PCOS म्हणजे काय?

PCOS ला पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम म्हणतात. हा कोणत्याही प्रकारचा आजार नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. हे स्त्रियांमध्ये हार्मोनल असंतुलन आहे. यामध्ये महिलांच्या शरीरातील पुरूष हार्मोन एंड्रोजनचे संतुलन बिघडते. अनियमित कालावधी आणि एक किंवा दोन्ही अंडाशयांमध्ये 12 हौशी फॉलिकल्स विकसित होतात. (PCOS)

लक्षणे

याच्या लक्षणांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात स्त्रियांमध्ये लठ्ठपणा, वयानंतरही चेहऱ्यावर पुरळ येणे, अमेनोरिया किंवा मासिक पाळी येणे, अनेक ठिकाणी केसांची वाढ, वंध्यत्व, याशिवाय महिलांना अनेकदा पोट फुगण्याची तक्रार असते. तथापि, यापैकी अनेक लक्षणे इतर रोगांशी देखील संबंधित असू शकतात.

PCOS असलेल्या महिलांचे वजन का वाढते?

हार्मोनल असंतुलन

स्त्रियांमध्ये स्वतःचे हार्मोन इस्ट्रोजेन असते आणि PCOS मध्ये त्याची कमतरता राहते. तर टेस्टोस्टेरॉन, जो पुरुष संप्रेरक आहे, वाढतच राहतो. अशा परिस्थितीत, यामुळे हार्मोनल असंतुलन होते.

महिलांना गंभीरपणे त्रास होतो. या आजारात अंडाशयावर द्रवपदार्थाच्या अनेक लहान पिशव्या विकसित होतात, जे एक प्रकारचे गळू आहे. त्यामुळे अंड्यांचे उत्पादन असंतुलित होऊन मासिक पाळी थांबू लागते. वजन वाढते आणि प्रजनन क्षमतेवरही परिणाम होतो.

इन्सुलिन प्रतिकार

ही अशी स्थिती आहे जेव्हा शरीर साखर-पचन हार्मोन इंसुलिनच्या विरूद्ध प्रतिक्रिया देणे थांबवते. पीसीओएस महिलांमध्ये, इन्सुलिन रिसेप्टर सेरीन फॉस्फोरिलेशनचे उत्पादन वाढते, ज्यामुळे साखर इंसुलिननुसार साखर पचवू शकत नाही. यामुळे शरीरातील साखर वाढते आणि त्यामुळे तुमचे वजन वाढते.

खराब चयापचयमुळे जळजळ

PCOS असलेल्या लोकांमध्ये वजन वाढण्याचे एक कारण म्हणजे शरीराची स्वतःची जळजळ. हे अशा प्रकारे समजून घ्या की तुमची साखर पचत नाही, हार्मोनल असंतुलन आहे ज्यामुळे लालसा वाढत आहे आणि चयापचय प्रभावित होत आहे. अशा प्रकारे, शरीर अन्न आणि चरबी जलद पचण्यास सक्षम नाही आणि वजन कमी करणे कठीण होते.

PCOS मध्‍ये वजन कमी करण्याचे उपाय

प्रथम साखर आणि कर्बोदके असलेले पदार्थ खाणे बंद करा व्यायाम सुरू करा. तणाव कमी करा कडधान्य खाणे सुरू करा. सायकलिंग उपयुक्त ठरू शकते भोपळा, फ्लेक्ससीड, सूर्यफूल बियांचे सेवन अधिक करा

या आजारावर उपचार काय आहेत?

पीसीओएस हा आजार नसल्यामुळे त्यावर इलाजही नाही. महिलांवर लक्षणांच्या आधारे उपचार केले जातात. पोट फुगण्याची समस्या टाळण्यासाठी सकस आहार घ्यावा.

यामुळे दिलासा मिळू शकतो. त्याच वेळी, डॉक्टर हार्मोन संतुलनासाठी महिलांना काही औषधे देतात. त्याचे नियमित उपचार सुरू आहेत. नियमित योगासने आणि व्यायामानेही खूप आराम मिळतो. लठ्ठपणामुळे ही समस्या गंभीर आहे. महिलांनी लठ्ठपणा कमी केला तर त्यावर बऱ्याच अंशी नियंत्रण मिळवता येईल.