7-7-7 Parenting Rule: फक्त 3 टप्पे आणि मुलांचं भविष्य सेट! सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणारा 7-7-7 पॅरेंटिंग नियम आहे तरी काय?

तुमच्या मुलाचं वय वाढतं तसं त्याच्याशी वागण्याची पद्धतही बदलली पाहिजे, असं बरेच तज्ज्ञ सांगतात. पण नेमकं कधी प्रेमाने जवळ घ्यायचं, कधी शिस्त लावायची आणि कधी मित्रासारखं वागायचं? हेच कळत नाही; विशेषत: पहिल्यांदा पालक झालेले किंवा एकच मुल असलेल्या पालकांना हा प्रश्न हमखास पडतो. याचंच सोपं उत्तर देणारा '7-7-7 पॅरेंटिंग नियम' सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा नियम पालकांना त्यांच्या भूमिकेची नवी दिशा दाखवायला मदत करणारा ठरत आहे. नेमका काय आहे हा नियम आणि का होत आहे त्याची इतकी चर्चा? जाणून घ्या..काय आहे 7-7-7 पॅरेंटिंग नियम?सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू असलेला 7-7-7 पॅरेंटिंग नियम मुलांच्या वाढीला तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये विभागतो. हा नियम त्यांच्या वाढीचा प्रवास तीन सात-सात वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये विभागला आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यात पालकांची भूमिका वेगळी असते..5-4-5 Walking Pattern: फक्त 15 मिनिटं चालल्याने झटक्यात कॅलरीज बर्न होतात? काय आहे ही '5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न' जो सगळ्यांनाच आवडतोय.पहिला टप्पा - 0 ते 7 वर्षे : खेळ आणि जिव्हाळ्याचा टप्पामुलाच्या आयुष्यातली पहिली सात वर्षं खूप महत्त्वाची मानली जातात. या काळात मुलांना प्रेम, काळजी आणि सुरक्षिततेची भावना देण्यावर भर देणं जास्त गरजेचं असतं. या वयात मुलं सल्ल्यापेक्षा निरीक्षणातून जास्त शिकतात. घरातलं वातावरण, पालकांचं वागणं आणि त्यांच्यासोबत घालवलेला वेळ याचा मुलांवर मोठा परिणाम होतो..दुसरा टप्पा - 7 ते 14 वर्षे : शिस्त आणि सवयींचा टप्पासात वर्षांनंतर मुलांना योग्य सवयी, जबाबदारी आणि शिस्त शिकवण्याची वेळ येते. या वयात मुलं नियम नीट समजू लागतात. त्यामुळे अभ्यास, वेळेचं नियोजन, चांगलं वागणं आणि जबाबदाऱ्या यांची जाणीव करून देणं हे या वयाक खूप गरजेचं असतं. पण शिस्त म्हणजे कठोरपणा नाही. स्पष्ट नियम, सतत मार्गदर्शन करणं आणि प्रेमाने समजावून सांगणं यामुळे मुलांमध्ये चांगल्या सवयी विकसित होतात. आणि याच सवयी पुढे आयुष्यभर उपयोगी पडतात. .तिसरा टप्पा - 14 ते 21 वर्षे : मैत्री आणि विश्वासाचा टप्पा14 ते 21 हा मुलांच्या किशोरवयाचा काळ असतो. या टप्प्यात प्रवेश केल्यानंतर पालकांची भूमिका बदलू लागते. या वयात मुलांना फक्त नियम सांगणं पुरेसं नसतं, तर त्यांना मार्गदर्शन करणं आणि त्यांच्यासोबत विश्वासू मित्रासारखं वागणं जास्त गरजेचं असतं.तरुण मुलांना स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी थोडं स्वातंत्र्य हवं असतं. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास दाखवणं, त्यांचे विचार ऐकून घेणं आणि गरज पडली तर योग्य सल्ला देणं आवश्यक असतं. अशा नात्यामुळे मुलं पालकांशी मोकळेपणाने संवाद साधतात..रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारा; शरीरात दिसतील असे बदल की तुम्हीही थक्क व्हाल, यास्मिन कराचीवालांचा खुलासा.हा नियम का लोकप्रिय ठरत आहे?7-7-7 पॅरेंटिंग नियम पालकांना मुलांच्या वयानुसार आपली भूमिका कशी बदलावी याचं सोपं मार्गदर्शन देतो. लहान मुलांना प्रेम आणि काळजी लागते, शालेय वयात मुलांना शिस्त आणि योग्य सवयींची गरज असते, तर किशोरवयात त्यांना विश्वास आणि समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं असतं..लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्टहा नियम कोणतीही कठोर नियमावली नसून फक्त एक मार्गदर्शक चौकट आहे. प्रत्येक मूल वेगळं असतं आणि त्याच्या गरजाही वेगवेगळ्या असू शकतात. तरीही मुलांच्या वयानुसार पालकांनी आपली पद्धत बदलत राहणं महत्त्वाचं असतं, हा या नियमाचा मुख्य संदेश आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.