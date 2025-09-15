भारतात प्रथमच 'Engineer Day' दिन कधी साजरा करण्यात आला?

भारतामध्ये अभियंता दिन 15 सप्टेंबरला साजरा केला जातो, जो सर एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिवसाशी संबंधित आहे. 1968 मध्ये प्रथमच हा दिवस साजरा करण्यात आला. सर एम. विश्वेश्वरय्या हे भारताचे महान अभियंते होते, ज्यांना भारतरत्न देण्यात आला होता. त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो..When was the first engineers day celebrated in India: देशभरात दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी अभियंता दिन साजरा केला जातो. या दिवशी अभियंताचा सन्मान केला जातो. तसेच याचदिवशी विश्वेश्वरय्या यांना सर पदवी दिली होता. तसेच ते महान अभियंते ज्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांचा जन्म १८६१ मध्ये कर्नाटकात झाला. त्यांना अभियांत्रिकीचे जनक देखील बोलले जाते. .भारतात कधी साजरा करण्यात आलाहा दिवस जगभरात वेगवेगळ्या दिवशी साजरा केला जातो. युनेस्कोने घोषित केलेला जागतिक अभियांत्रिकी दिवस ४ मार्च रोजी साजरा केला जातो. भारतातील अभियांत्रिकी दिनाचा इतिहास सुमारे ५६ वर्षांचा आहे. १९८६ मध्ये प्रथमच अभियंता दिन साजरा करण्यात आला. १९६२ मध्ये एम विश्वेश्वरय्या यांचे निधन झाले, त्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी १५ सप्टेंबरला हा दिवस साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. .Engineers Day 2025: भारतातल्या पहिल्या महिला इंजिनीअर कोण होत्या? चूल अन् मूल मध्ये अडकलेल्या समाजात दाखवली नवी वाट....महत्व भारतात हा दिवस विशेश्वरय्यांच्या योगदानाला सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. तसेच देशाच्या प्रगतीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व अभियंत्यांचा सन्मान केला जातो. विविध क्षेत्रात तांत्रिक सुधारणा आणि नावीन्यपूर्ण माध्यमातून देश आणि समाजाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावतात. तसेच या दिनाचे उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थी आणि तरूणांना विज्ञान, तंत्रज्ञानमध्ये करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. .इंजिनीअर्स डे कधी साजरा केला जातो? भारतात इंजिनीअर्स डे दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो, जो सर एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या जन्मदिनानिमित्त आहे..इंजिनीअर्स डे साजरा करण्याचे कारण काय आहे? हा दिवस सर एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो, ज्यात सिंचन प्रकल्प आणि अवसंरचना विकासाचा समावेश आहे..पहिला इंजिनीअर्स डे कधी साजरा झाला? भारतात प्रथमच इंजिनीअर्स डे १९६८ मध्ये साजरा करण्यात आला, जो विश्वेश्वरय्या यांच्या मृत्यूनंतर ६ वर्षांनी सुरू झाला..२०२५ च्या इंजिनीअर्स डेची थीम काय आहे? २०२५ ची थीम "Deep Tech & Engineering Excellence: Driving India’s Techade" आहे, जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि शाश्वत तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.