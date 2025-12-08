Christmas Tree History: पहिला ख्रिसमस ट्री कोणत्या देशात तयार झाला? वाचा एका क्लिकवर

Christmas Tree Tradition: दरवर्षी 25 डिसेंबर हा दिवस ख्रिसमस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस ख्रिश्चन श्रद्धेनुसार हा सर्वात पवित्र सण मानला जातो. हा दिवस प्रभु येशू ख्रिस्ताचा वाढदिवस म्हणून देखील साजरा केला जातो. असं म्हटलं जातं की येशू ख्रिस्ताचा जन्म मानवतेला पापांपासून मुक्त करण्यासाठी आणि दया, प्रेम आणि सहिष्णुतेचा संदेश देण्यासाठी झाला होता. ख्रिसमसच्या दिवशी ख्रिसमस ट्री सजवण्याची परंपरा त्याला आणखी खास बनवते. ही परंपरा जीवनात आशा आणि आनंदाचा संदेश देते. पण पहिला ख्रिसमस ट्री कधी तयार झाला हे जाणून घेऊया..ख्रिसमस ट्रीचा इतिहास 16 व्या शतकाचा आहे. तो जर्मनीमध्ये उगम पावला असं मानलं जातं. जिथे या देशातील लोकांनी घरातील झाडे सजवण्याची परंपरा सुरू केली..कोणी सुरु केलेअसेही मानले जाते की प्रोटेस्टंट नेते मार्टिन लूथर किंग यांनी ख्रिसमस ट्रीची परंपरा सुरू केली. घराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी त्यांनी झाडाच्या फांद्या आणि मेणबत्त्या घरात सजवल्या..Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी.असे मानले जाते की 19 व्या शतकात ख्रिसमस ट्रीची परंपरा जगभरात पसरली. 1840 मध्ये, इंग्लंडच्या राणी व्हिक्टोरियाचे पती प्रिन्स अल्बर्ट यांनी ही परंपरा लोकप्रिय केली, जरी त्यापूर्वीच इंग्लंडमध्ये ख्रिसमस ट्री लावल्या गेल्या होत्या..असे म्हटले जाते की 1800 मध्ये, जॉर्ज तिसरा यांची पत्नी राणी चार्लोट यांनी इंग्लंडमध्ये पहिला ख्रिसमस ट्री लावला आणि तेव्हापासून या देशात ख्रिसमसची परंपरा लोकप्रिय होत आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.