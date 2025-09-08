NSSO Report: भारतातील 'या' राज्यातील नागरिक खातात सर्वाधिक गोड पदार्थ, वाचून वाटेल आश्चर्य

NSSO च्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक गोड पदार्थ खाणारे राज्य पश्चिम बंगाल आहे, जे मिष्टी दोई, संदेश आणि रसगुल्ला यांसारख्या मिठाईंसाठी प्रसिद्ध आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आणि तामिळनाडू ही इतर राज्ये आहेत जिथे गोड पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात खपत होते..Indian state highest sweet consumption: भारत सर्व सण आनंदात साजरे केले जातात. तसेच घरोघरी विविध मिठाईचा आस्वाद घेतला जातो. दिवळी, दसऱ्यामध्ये बाजारापेठांमध्ये विविध मिठाई विक्रिस येतात. खरं तर भारतात कोणताही सण हा मिठाईशिवाय अपुर्ण असतो. .भारतातील प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक वेगळी गोड संस्कृती आहे - काही दुधापासून बनवलेल्या गोड पदार्थांसाठी ओळखली जातात, तर काहींना सरबत आणि तळलेल्या गोड पदार्थ आवडतात. सण कुटुंबांना एकत्र आणत असताना, गोड पदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढते, ज्यामुळे ते भेटवस्तू आणि मेजवानीचा एक आवश्यक भाग बनतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भारतातील कोणती राज्ये सर्वात जास्त गोड पदार्थ खातात? चला तर मग आज हे जाणून घेऊया. .NSSO चा रिपोर्टभारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये गोड पदार्थांचा वापर सर्वाधिक आहे हे एका रिपोर्टमध्ये समोर आले आहे. हा रिपोर्ट डेटा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयने सादर केला असून बिग फॅट इंडियन रेसिपीजमधून घेतला आहे..पश्चिम बंगालपश्चिम बंगालमध्ये दरमहा ४.७ किलो गोड पदार्थ खाल्ले जातात. भारतातील सर्वात जास्त गोड पदार्थ खाणारे राज्य पश्चिम बंगाल आहे. येथे मिष्टी दोई, संदेश आणि रसगुल्ला हे प्रसिद्ध पदार्थ आहेत. देशभरात, हे दुधापासून बनवलेले पदार्थ सुप्रसिद्ध आहेत आणि सुट्टीच्या काळात भेटवस्तू म्हणून वारंवार दिले जातात. बंगाली मिठाई कोलकातामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशमध्ये दरमहा ३.६ किलो गोड पदार्थ खाल्ले जाते. उत्तर प्रदेशात पेडा, जलेबी आणि गुलाब जामुन सारख्या मिठाई लोकप्रिय आहेत. सकाळच्या चहापासून ते लग्न समारंभापर्यंत, या मिठाई दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत. वाराणसी त्याच्या मलाई आणि राबडीसाठी प्रसिद्ध आहे, तर मथुरा त्याच्या पेढ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. कानपूर आणि लखनौ ही ऐतिहासिक दुकाने असलेली लोकप्रिय मिठाईची ठिकाणे देखील आहेत..Explained: हाडांच्या मजबुतीसाठी फिजिओथेरपी का आवश्यक? घरी फिजिओथेरपी कशी करायची अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.महाराष्ट्र महाराष्ट्रात दरमहा 3.4 किलो मिठाई खाल्ली जाते. महाराष्ट्रात, सर्वात लोकप्रिय उत्सव आणि दैनंदिन पदार्थ म्हणजे मोदक, पुरणपोळी आणि श्रीखंड यासारख्या मिठाई आहेत. मुंबईत विविध प्रादेशिक आणि फ्यूजन मिठाई उपलब्ध आहेत, तर पुणे त्याच्या पारंपारिक महाराष्ट्रीयन मिठाईसाठी प्रसिद्ध आहे. नागपूर संत्रा बर्फीसाठी ओळखले जाते.पंजाब पंजाबमध्ये दरमहा ३.१ किलो मिठाई खाल्ली जाते. पंजाबला पिन्नी, राबडी आणि खीर सारख्या समृद्ध आणि मलाईदार मिठाई आवडतात. हिवाळा आणि कापणीच्या उत्सवांमध्ये या मिठाईंचा विशेषतः आस्वाद घेतला जातो. लुधियाना आणि अमृतसर हे त्यांच्या देशी तूपाच्या लाडू आणि दुधाच्या मिठाईसाठी प्रसिद्ध आहेत, तर पटियाला हे त्यांच्या मोठ्या आणि चवदार हलव्यासाठी प्रसिद्ध आहे..तामिळनाडू तामिळनाडूमध्ये दरमहा २.९ किलो मिठाई खाल्ली जाते. म्हैसूर पाक, पायसम आणि जांगिरी हे तामिळनाडूमधील दीर्घ इतिहास असलेल्या मिठाईंपैकी एक आहेत. मदुराई हे त्याच्या विशिष्ट जांगिरी आणि हलव्यासाठी प्रसिद्ध आहे, तर चेन्नई हे मिठाईच्या दुकानांचे केंद्र आहे, विशेषतः पोंगल आणि दिवाळी दरम्यान. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.