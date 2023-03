Exercise Tips

मुंबई : व्यायाम शरीरासाठी फायदेशीर आहे. यामुळे सामर्थ्य, सहनशीलता, लवचिकता वाढते. पण चुकीच्या वेळी व्यायाम केल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.

आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. वरलक्ष्मी सांगतात, व्यायाम हा एक उत्तम उपक्रम आहे, जो आरोग्य आणि दीर्घायुष्य टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. परंतु, ३ परिस्थितींमध्ये व्यायाम करण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे. कारण त्यामुळे आरोग्य बिघडू शकते. हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा ! (which is the best time for exercise )

व्यायाम कधी करू नये ?

पोट भरल्यावर

पोट भरलेले असताना व्यायाम करू नये. यामुळे चयापचय आणि पाचन समस्या उद्भवतात. कारण, व्यायाम करताना रक्त परिधीय आणि कंकाल स्नायूंपर्यंत पोहोचते आणि पचनसंस्थेला पुरेसे रक्त मिळत नाही.

झोपायच्या आधी

व्यायामाने वात वाढतो. यामुळे मन आणि शरीर बराच काळ सक्रिय मोडमध्ये जातात. यामुळे तुम्हाला रात्री झोपण्यास त्रास होतो आणि निद्रानाश देखील होऊ शकतो.

भुकेच्या वेळी

भूक लागल्यावर पोटात अनेक पाचक रस तयार होतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही व्यायाम केला तर ऍसिड रिफ्लक्स होऊ शकतो आणि इतर आतड्यांसंबंधी समस्या होऊ शकतात.

फक्त अर्ध्या क्षमतेपर्यंत व्यायाम करा

आयुर्वेदिक तज्ञ म्हणतात की माणसाने त्याच्या क्षमतेच्या अर्ध्यापर्यंतच व्यायाम केला पाहिजे. कारण, अधिक व्यायाम केल्याने नंतर टिश्यू कमकुवत होऊ शकतात.

सूचना : हा लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. हे कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही औषधाचा किंवा उपचारांचा पर्याय असू शकत नाही. अधिक तपशीलांसाठी नेहमी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.