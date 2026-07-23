लाइफस्टाइल

AC चे तापमान २४ अंशांवर का ठेवावे?  'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी'ने सांगितला महत्वाचा नियम!

Why AC temperature should be 24°c : तापमान कमी ठेवल्याने एसीवर पडतो ताण; २४ अंशांवर सेट करून अशी करा विजेची बचत...
Fix your AC setting!

Fix your AC setting!

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Why 24°c is best for AC: अनेक जण घरात किंवा ऑफिसमध्ये येताच एसीचे तापमान थेट १८ अंशांवर (18°C) सेट करतात. यामुळे रूम लवकर थंड होईल असा अनेकांचा समज असतो. पण, केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या 'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी'नुसार (BEE) ही सवय तुमच्या वीज बिलावर मोठा भार टाकणारी ठरू शकते. सरकारनुसार, भारतातील वातावरणासाठी एसीचे २४°C हे अत्यंत योग्य आणि आदर्श तापमान आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
Temperature
Air Clean
Energy
health
Air Conditioner
energy saving in India
energy efficiency initiatives
energy efficiency solutions
energy cooperation India UAE