AC चे तापमान २४ अंशांवर का ठेवावे?  'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी'ने सांगितला महत्वाचा नियम!

Why 24°c is best for AC: अनेक जण घरात किंवा ऑफिसमध्ये येताच एसीचे तापमान थेट १८ अंशांवर (18°C) सेट करतात. यामुळे रूम लवकर थंड होईल असा अनेकांचा समज असतो. पण, केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या 'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी'नुसार (BEE) ही सवय तुमच्या वीज बिलावर मोठा भार टाकणारी ठरू शकते. सरकारनुसार, भारतातील वातावरणासाठी एसीचे २४°C हे अत्यंत योग्य आणि आदर्श तापमान आहे..१८°C विरुद्ध २४°C - नक्की फरक काय?अनेक लोकांचा असा गैरसमज असतो की एसीचे तापमान १८ वर ठेवल्यास खोली लवकर थंड होते. पण खरं तर एसीचा कॉम्प्रेसर एकाच ठराविक वेगाने काम करतो.१८ अंशांवर काय होते? - एसीला खूप कमी तापमान गाठायचे असल्याने कॉम्प्रेसरला दीर्घकाळ जास्त क्षमतेने काम करावे लागते, ज्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वीज वापरली जाते.२४ अंशांवर काय होते? - खोलीत सुटसुटीत गारवा निर्माण होतो आणि आवश्यक तापमान गाठल्यावर कॉम्प्रेसरवरील ताण कमी होतो, ज्यामुळे विजेची बचत होते.१ अंश तापमान वाढवा आणि ६ टक्के वीज वाचवाबीईईच्या (BEE) अहवालानुसार, एसीचे तापमान प्रत्येक १ अंशाने वाढवल्यास सुमारे ६ टक्के विजेची बचत होते. जर तुम्ही एसी २०°C ऐवजी २४°C वर चालवला, तर तुमच्या वीज वापरात थेट २४ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. याच व्यावहारिक कारणामुळे आता बहुतांश कंपन्यांच्या नवीन एसी मॉडेलमध्ये २४°C हे 'डिफॉल्ट' तापमान म्हणून आधीच सेट केलेले असते..ऑफिसमध्ये एकाला थंडी तर दुसऱ्याला घाम का येतो? वाचा सेंट्रल एसीच्या या परिस्थितीमागचं खरं कारण.एसीसोबत पंखा चालवणे ठरेल जास्त फायदेशीरएसीचे तापमान कमी करण्याऐवजी खोलीतील हवेचे अभिसरण (Air Circulation) योग्य असणे गरजेचे असते. एसी चालू असताना सिलिंग फॅन (पंखा) मंद किंवा मध्यम वेगाने चालवल्यास थंड हवा संपूर्ण खोलीत वेगाने पसरते. यामुळे २४°C तापमानातही १८°C इतकाच उत्तम गारवा अनुभवता येतो आणि रात्रीच्या वेळी जास्त थंडी वाजण्याचा त्रासही होत नाही.आरोग्यासाठी फायदेशीरतापमानाचा धक्का : बाहेरून (उन्हातून) अचानक अतिशय थंड खोलीत आल्याने शरीराला थर्मल शॉक (तापमानाचा धक्का) बसू शकतो. २४ अंश हे बाहेरील तापमानाशी सुसंगत असते. त्वचा कोरडी पडत नाही: १८ किंवा २० अंशांवर खोलीतील आर्द्रता (Moisture) खूप कमी होते, ज्यामुळे त्वचा आणि डोळे कोरडे पडतात. २४ अंशांवर हा त्रास होत नाही.सांधेदुखी आणि सर्दीपासून बचाव: जास्त थंडीमुळे काहींना सांधेदुखी, स्नायू अकडणे किंवा सर्दी-खोकल्याचा त्रास होतो. २४ अंश तापमान शरीरासाठी सुरक्षित मानले जाते.पर्यावरणाचे रक्षणकमी कार्बन उत्सर्जन: वीज वापर कमी झाल्यामुळे पॉवर प्लांटमधून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी होते.ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा: AC चा मर्यादित आणि योग्य वापर पर्यावरणासाठी पूरक ठरतो..सरकार आणणार नवीन नियम?देशात उन्हाळ्याच्या दिवसांत विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार भविष्यात एसी उत्पादकांसाठी २०°C ते २८°C हीच तापमान श्रेणी (Operating Range) निश्चित करण्याचा विचार करत आहे. सध्या ग्राहकांना तापमान हवे तसे ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी वीज बिल वाचवण्यासाठी आणि आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी २४°C चा नियम पाळणे फायदेशीर ठरेल..Electricity Bill Saving Tips : सरकारने स्वतःच सांगितली लाईट बिल कमी करण्याची पद्धत; मीटर पळेल एकदम हळू, पाहा सोपी ट्रिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.