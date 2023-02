By

Causes of White Hair: आपल्यापैकी बर्‍याच स्त्रियांचे केस तपकिरी, काळे, लाल किंवा सोनेरी असतात आणि जसजसे तुमचे वय वाढते तसतसा काही केसांचा रंग बदलू लागतो.

आपल्या शरीरात केसांचे कूप असतात जे लहान पिशव्या असतात आणि त्वचेच्या पेशींना एका रेषेत ठेवतात. या केसांच्या फोलिकल्समध्ये मेलेनिन नावाची रंगद्रव्ये असतात. या पेशी तुमच्या केसांना रंग देतात.

परंतु कालांतराने, केसांच्या कूपांमध्ये हे रंगद्रव्य कमी होऊ लागते आणि केस राखाडी होतात. परंतु अनेक महिलांचे केस वेळेआधीच पांढरे होऊ लागतात. असे का घडते याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का ? (Why does hair turn white at a young age?) हेही वाचा - अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

त्वचारोगतज्ज्ञ आणि त्वचा शल्यचिकित्सक डॉ. अग्नि कुमार बोस यांनी केस, त्वचा आणि आरोग्याशी संबंधित माहिती त्यांच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केली आहे. अशाच एका पोस्टमध्ये त्यांनी केस लवकर पांढरे होण्याचे कारण सांगितले आहे.

ते सांगतात, 'हे 50 टक्के नियमावर अवलंबून आहे, याचा अर्थ 50 वर्षांच्या वयापर्यंत 50 टक्के केस पांढरे होऊ लागतात. याची अनेक कारणे असू शकतात ज्यात धूम्रपान, तणाव, झोप न लागणे इत्यादींचा समावेश आहे.

धूम्रपान

केस अकाली पांढरे होणे आणि धूम्रपान यांचाही संबंध आहे. धूम्रपानामुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. त्याच वेळी, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम हृदय आणि फुफ्फुसांच्या पलीकडे केसांवर होऊ शकतात.

धुम्रपान केल्याने रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे केसांच्या कूपांमध्ये रक्त प्रवाह कमी होतो आणि परिणामी केस केवळ पांढरेच होत नाहीत तर केस गळतात.

तणाव

तणावाचा तुमच्या केसांवरही वाईट परिणाम होतो. काही संशोधनात असे दिसून आले आहे की तणावामुळे केसांचे रंगद्रव्य पुनर्जन्मासाठी जबाबदार असलेल्या स्टेम पेशींवर परिणाम होऊन केस अकाली पांढरे होऊ शकतात.

झोपेचा अभाव

झोपेच्या कमतरतेमुळे शरीराच्या अनेक पैलूंवर नकारात्मक परिणाम होतो. यामुळे केवळ थकवा आणि एकाग्रतेचा अभावच नाही तर तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती आणि तणाव यांसारखे दीर्घकालीन परिणाम देखील होऊ शकतात.

कमी थायरॉईड

थायरॉइड तुमच्या चयापचयाचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहे, म्हणून जेव्हा तुमची थायरॉईड योग्यरित्या कार्य करत नाही तेव्हा ते तुमच्या प्रणालीतील प्रत्येक पेशीवर परिणाम करते. तुमच्या थायरॉईडच्या आरोग्याचा तुमच्या केसांच्या रंगावरही परिणाम होऊ शकतो.

B-12 ची कमतरता

केस अकाली पांढरे होणे हे देखील व्हिटॅमिन बी-12 च्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. हे जीवनसत्व तुमच्या शरीरात महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे तुम्हाला ऊर्जा देते, तसेच केसांची निरोगी वाढ आणि केसांच्या रंगात योगदान देते.

तांबे आणि लोहाच्या कमतरतेची कारणे

आहारात तांबे आणि लोहाची कमतरता शरीरावर परिणाम करते. त्यांच्या कमतरतेमुळे तुमच्या केसांवरही परिणाम होतो आणि केस अकाली पांढरे होऊ शकतात.

अनुवांशिक

जर तुम्हाला लहान वयात पांढरे केस दिसले तर तुमच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचेही लहान वयात केस पांढरे असण्याची शक्यता आहे.

पांढरे केस टाळण्यासाठी उपाय

डॉ अग्नी स्पष्ट करतात की आपण केस अकाली पांढरे होण्यापासून रोखू शकतो.

१) आधी त्याचे मूळ कारण ओळखा. याशिवाय ताणतणाव शक्यतो दूर करा.

2) मल्टीविटामिन घ्या - B12, बायोटिन, पॅन्टोथेनेट, फॉलिक ऍसिड.

3) जर तुमचे केस 10% पेक्षा कमी पांढरे असतील तर तुम्ही ते काढू शकता. उपटण्याने पांढऱ्या केसांची संख्या/संख्या वाढत नाही.

तथापि, उपटण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही कारण आपण जितके जास्त केस ओढता तितके संक्रमण आणि कायमचे केस गळण्याची शक्यता जास्त असते.

4) याशिवाय केसांमध्ये डाई वापरू शकता. हेअर डाई अनेक लोक वापरतात आणि आपल्या राखाडी केसांवर उपचार करण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे.

सूचना - या लेखातील माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. हा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही औषधांचा किंवा उपचारांचा पर्याय असू शकत नाही. औषधोपचारांसाठी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.