green salt

What is green salt pahadi namak

esakal

लाइफस्टाइल

Green Salt : हिरवं मीठ म्हणजे काय? अचानक देशभर का होतंय ट्रेंड? पाहा घरच्या घरी कसं बनवायचं..

Pahadi hara namak Pisyu Loon benefits : सध्या सोशल मिडियावर हिरवे मीठ हा प्रकार ट्रेंड होत आहे. याविषयी जाणून घ्या सविस्तर
Published on

Pahadi Namak: आजकाल सोशल मीडिया आणि ई कॉमर्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे हिरवे पारंपारिक मीठ देशभर ट्रेंड होत आहे. प्रकिया केलेल्या पांढऱ्या मिठाच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या त्रासापासून वाचण्यासाठी लोक आता नैसर्गिक पर्यायांकडे वळत आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या मीठाची काय खासियत आहे जे तुमच्या बोरिंग जेवणाला देखिल चटपटीत बनवते

Loading content, please wait...
Uttarakhand
lifestyle
salt
food news
food news in marathi
Mountain
Viral social media trends