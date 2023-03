Premarital Counseling : खरंच लग्नापूर्वी प्री मॅरेज काउंसिलिंग करावं का?

Premarital Counseling : लग्न ही आपल्या भारतीय समाजव्यवस्थेतील खूप मोठी संकल्पना आहे. लग्नामुळे दोन व्यक्तीचे आयुष्य बदलते. लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. हा निर्णय घेताना कधीच चुकू नये नाहीतर संपूर्ण आयुष्य पश्चातापात जाऊ शकतं.

लग्नासाठी शारीरीकदृष्ट्याच नाही तर मानसिकदृष्ट्याही तयार राहणे, खूप जास्त गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टीचा निर्णय घेताना खूप दडपण येतं. मग अशा वेळी प्री मॅरेज काउंसिलिंग करणे गरजेचं वाटू लागतं. आज आपण त्याविषयीच सविस्तर जाणून घेऊया. (why there is need of Premarital Counseling before marriage)

प्री-मॅरेज काउंसिलिंग म्हणजे काय ?

ही एक प्रकारची थेरपी आहे जी लग्नापूर्वी केली जाते. या द्वारे तुम्ही मानसिकदृष्ट्या लग्नासाठी तयार होता. लग्नाचा निर्णय घेतल्यानंतर तरुणांना दडपण येतं, तेव्हा यानंतर प्री-मॅरेज काउंसिलिंगच्या मदतीने त्यांच्या मनातील शंका आणि अडचणी दूर केल्या जातात.

प्री-मॅरेज काउंसिलिंगमध्ये तुम्ही तुम्हाला वाट्टेल त्या गोष्टीवर चर्चा करू शकता. तज्ञसुद्धा लग्नापूर्वी काउंसिलिंग करण्याचा सल्ला देतात. या काउंसिलिंगमुळे तुम्ही तुमचं वैवाहिक आयुष्य आनंदाने जगू शकता.

प्री-मॅरेज काउंसिलिंगचे फायदे