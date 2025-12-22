Psychological Facts About Dreams: स्वप्नात नेहमी Ex Partner दिसतो? एकच व्यक्ती वारंवार दिसण्यामागे असू शकतं 'हे' कारण

Why Do You Keep Seeing the Same Person in Your Dreams: आपल्यापैकी अनेकांना स्वप्नात पुन्हा पुन्हा काही ठराविक चेहरे दिसतात. यामध्ये बहुतांश वेळी आपल्या जवळची एखादी व्यक्ती, जसेकी लहानपणीची मैत्रीण किंवा मित्र, आई- वडील, शाळेतले किंवा कॉलेजचे शिक्षक, ऑफिसमधले सहकारी किंवा अगदी आपला माजी जोडीदारही (Ex-Partner) दिसतो. यासोबतच तुम्ही हे देखील अनुभवलं असेल की, झोपेत दिसलेली ही माणसं आल्यावर मात्र दिवसभर मनावर खोल परिणाम करतात. त्यामुळे हा प्रश्न नक्कीच पडतो की ही सवपन दिसण्यामागचा अर्थ नक्की काय. चला तर मग त्याबदल जणू घेऊया... .न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. मधुकर भारद्वाज यांच्या मते, स्वप्नात दिसणारी माणसं योगायोगाने दिसत नाहीत. मेंदू अशा लोकांची निवड करतो ज्यांच्याशी आपल्या भावना कुठेतरी अपूर्ण राहिलेल्या असतात किंवा त्या लोकांशी आपण भावनिकदृष्ट्या खूपच जोडलेले असतो तुटतं किंवा दुरावा येतो तेव्हा ते आपल्याला स्वप्नात दिसतात. सोप्या शब्दात, स्वप्नं म्हणजे आपल्या दडपलेल्या भावनांचा आरसा असतो..Dream Astrology: तुम्हालाही स्वप्नात भांडणे आणि वादविवाद दिसतात? जाणून घ्या याचा दैनंदिन आयुष्याशी काय आहे संबंध.स्वप्नं आणि दडपलेल्या भावना यांचा संबंधभारतीय संस्कृतीमध्ये बऱ्याच वेळा भावना उघडपणे व्यक्त करण्याचं टाळलं जातं. राग, दु:ख, नाराजी किंवा भीती या भावना दाबून ठेवण्याची सवय लहानपणापासूनच लावली जाते. विशेषतः मोठ्या किंवा अधिकार असलेल्या व्यक्तींशी बोलताना आपण शांत राहणं पसंत करतो.यामुळे या भावना मनात साठून राहतात. दिवसभर दुर्लक्षित केलेली ही भावनिक प्रक्रिया रात्री स्वप्नांच्या माध्यमातून प्रकट होते. म्हणजेच, स्वप्नं मेंदूला अपूर्ण राहिलेल्या भावनांवर प्रक्रिया करण्याची संधी देतात..स्वप्नातील व्यक्ती म्हणजे भावनांची प्रतीकंस्वप्नात दिसणारी प्रत्येक व्यक्ती ही त्या व्यक्तीबद्दलच असते असं नाही. अनेकदा त्या विशिष्ट भावनेचं प्रतीक असतात. उदाहरणार्थ, कठोर शिक्षक हे भीती किंवा दडपण दर्शवू शकतात, तर जिवलग मित्र आधाराची गरज दाखवतो. आई-वडील स्वप्नात दूर किंवा उदास दिसत असतील, तर ते उपेक्षा किंवा अपूर्ण अपेक्षांचं प्रतीक असू शकतं.आपल्या आयुष्यात ज्या व्यक्तींनी भावनिक भूमिका बजावली आहे, त्यांनाच मेंदू पुन्हा पुन्हा स्वप्नांत आणतो..Password Psychology: लोक एक्सच्या नावाचा पासवर्ड का ठेवतात? मानसशास्त्र सांगतं ३ मोठी कारणं.तीच व्यक्ती पुन्हा पुन्हा का दिसते?जर एखादी व्यक्ती वारंवार स्वप्नात येत असेल, तर याचा अर्थ त्या व्यक्तीशी संबंधित काही भावना अद्यापही मनातून गेलेल्या नाहीत. न बोललेली गोष्ट, अपूर्ण नातं, माफी न मागणं किंवा closure न मिळणं; हे सगळं मेंदू समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो.खूप लोकांना डायरेक्ट संवाद करणं टाळण्याची सवय असल्यामुळे अशा भावना प्रत्यक्ष आयुष्यात व्यक्त होत नाहीत आणि त्या स्वप्नांच्या माध्यमातून प्रकट होतात..स्वप्नांची गांभीर्यानं दखल कधी घ्यायची?सामान्य स्वप्नं नैसर्गिक असतात. पण जर स्वप्नं वारंवार त्रासदायक वाटत असतील, त्यांच्यांमुळे भीती निर्माण होत असेल, तर ती मानसिक ताण, चिंता किंवा भूतकाळातील काही भयानक घटनांशी संबंधित असू शकतात जी बहुतेक वेळा आपल्याला ट्रॉमा देतात. तसेच अचानक दैनंदिन जीवनात मोठे बदल झाले असतील, जबाबदारी वाढली असेल किंवा भावनिक धक्का मिळाला असेल यामुळेही अशी स्वप्नं येऊ शकतात..Sleep Drunkenness: डोळे उघडतात… पण मेंदू जागा होत नाही! तुम्हाला असू शकतो ‘स्लीप ड्रंकननेस’; जाणून घ्या कारणं आणि उपाय .स्वप्नांचा अर्थ समजून घेण्याचा सोपा मार्गझोपेतून उठल्यावर स्वप्नातील भावना लक्षात ठेवा. त्या भावना लिहून ठेवा आणि त्या तुमच्या वर्तमान आयुष्यात कुठे जुळतात याचा विचार करा. नियमित नोंदी ठेवल्यास, काही विशिष्ट पॅटर्न दिसू लागतात आणि त्यांच्या मदतीने आवश्यक असेल तर वैद्यकीय मदत घेता येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.