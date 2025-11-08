Winter Saree Style: थंडीला टाटा बाय-बाय! ऑफिससाठी साडीत स्टाइलिश राहण्यासाठी 'या' 5 खास टिप्स

Winter Office Saree Style: अनेक जण ऑफिसला जाताना साडी परिधान करतात. पण थंडीमध्ये ऑफिसला साडी घालणे थोडे आव्हानात्मक वाटतं, तसेच थंडीपासूनही बचाव आणि स्टाईल टिकवणे ही एक वेगळी गोष्ट आहे. पण काळजी करू नका. या लेखातून आम्ही तुम्हाला ५ सोपे आणि खास टिप्स सांगत आहोत, ज्यामुळे तुम्ही ऑफिसमध्ये साडीत स्टायलिश आणि उष्ण दिसू शकाल..जॅकेटसह साडीनेहमी हलके जॅकेट घाला. जॅकेटचे कापड चामड्याचे किंवा मखमलीपासून बनलेले असते, जे थंडीपासून संरक्षण करते आणि आधुनिक दिसते. रंगसंगती राखा; उदा. फुलांच्या किंवा साध्या साडीसह काळा किंवा नेव्ही ब्लू जॅकेट परिपूर्ण दिसतो..Dark Neck Remedies: काळ्या मानेमुळे आत्मविश्वास कमी होतोय? मग हे घरगुती उपाय करा.लांब कोट किंवा श्रगसाडीसोबत लांब कोट किंवा श्रग घालणे हे ट्रेंडी आहे आणि उबदार राहण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. सिल्क, मखमली किंवा लोकरीचा कोट वापरून, तुम्ही फक्त स्टाईलने जप करता आणि फक्त थंडी वाचता.बेल्ट असलेली साडीकंबरेभोवती एक सुंदर बेल्ट साडीला औपचारिक आणि सुंदर बनवतो. त्यामुळे थोडीशी उष्णता देखील मिळते. हा लूक विशेषतः सण किंवा कार्यक्रमांसाठी खूप स्टायलिश दिसतो..CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार.स्टॉल किंवा शोलचा व्हेपरसाडीसोबत जुळणारा स्टॉल किंवा शाल थंडीपासून संरक्षण देतो. स्टॉलसाठी जुळणारे किंवा कॉन्ट्रास्टिंग रंग वापरा, जेणेकरून लूक आकर्षक आणि शाही दिसेल.फॅब्रिकची निवडसाडीसाठी जाड कापड जसे की मखमली, साटन, ऑर्गेन्झा किंवा जाड सिल्क निवडा. हलके जाड कापड तुम्हाला उबदार ठेवण्यास मदत करते आणि थंड हवामानात तुम्हाला आरामदायी ठेवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.