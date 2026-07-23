गोष्ट सोलो प्रवासाची : ‘आंतरिक’ शोधाचा प्रवास

त्रिशा जैनआपण स्त्रिया आपलं घरं, कुटुंब, ऑफिस, नातेवाईक, मूल, नवरा, आणि आपल्या असंख्य छोट्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये शारीरिक आणि मानसिकरित्या इतके गुंतून जातो, की आपलं अस्तिवच विसरून जातोआणि हेच शोधण्यासाठीच्या प्रवासाला मला जायचं होतं....मग समजलं, की असा एक प्रवास आहे दहा दिवसांचा. यामध्ये आपल्याला स्वतःसोबत राहायला मिळते..विपश्यना कोर्स हे त्याचं नाव. मी लगेच ऑनलाइन प्रवेश घेतला. जाण्यासाठी अजून दहा दिवस बाकी होते. मला हळूहळू टेन्शन यायला लागलं. दहा दिवस मौन, दहा दिवस मोबाईल नाही, आय काँटॅक्ट नाही. दहा दिवस कोणाशी कसलाच संपर्क नाही. रोज दहा तास ध्यान. संध्याकाळी पाचनंतर काहीच खायचं नाही... बापरे!! जमेल मला हे? दोन दिवस असेच गेले. मग विचार केला, की बघू - जे होईल ते होईल.मग सुरू झाला स्वतः स्वतःला शोधण्याच्या प्रवास. जायचा दिवस आला. पुण्यातून रात्री साडेतीनच्या ट्रेनने मी निघाले. मनात खूप सारी भीती, टेन्शन आणि दडपण घेऊन..पण चेहऱ्यावर हे काहीच जाणवून न देता...सकाळी अकरा वाजता कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हातकणंगले इथल्या विपश्यना केंद्रात पोहचले. रजिस्ट्रेशन पूर्ण केलं. त्यांनी माझा मोबाईल, पैसे, दागिने सगळं जमा करायला सांगितलं आणि ते एका लॉकरमध्ये ठेवून दिले. त्या सोबत मीही माझे सगळे विचार त्या लॉकरमध्येच बंद केले दहा दिवसांसाठी. रोज पहाटे चार वाजता उठायचं. संपूर्ण मौन. दोन दिवस बरे गेले. दोन मिनिटंसुद्धा शांत न बसणारी मी पाच दिवस कोणाशीच दोन शब्दही बोलले नव्हते. प्रचंड त्रास होत होता. पण तिथे सगळेच स्वतःच्या प्रवासात असल्यामुळे कोणीच कोणाशी बोलत नव्हतं. मी सहाव्या दिवशी आचार्य मॅडमसोबत बोलले आणि त्यांना सांगितलं, ‘मी ही साधना नाही करू शकत. मला घरी जाऊद्या.’घरच्यांच्या आठवणीनं मन व्याकूळ होऊन ताप आला होता मला. त्यांनी मला समजावलं, की हा तुझा एकटीचा प्रवास आहे. या प्रवासात हे सगळं होणारच. त्यांनी मला धीर दिला आणि प्रवास पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. मी पुढचे दिवस साधना चालू ठेवली. आणि शेवटी माझे दहा दिवस पूर्ण झाले..जेव्हा लॉकरमधल्या सगळ्या गोष्टी मला मिळणार होत्या आणि जगाशी परत संपर्क होणार होता, तो दिवस आला... पण माझं मन मोबाईलसुद्धा मागत नव्हतं. परत जायची इच्छासुद्धा होत नव्हती... मग एक गोष्ट समजली, आपण दुसऱ्यांकडून इतक्या इच्छा अपेक्षा ठेवतो, की नकळत स्वतःलाच त्रास करून घेत असतो. स्वतः स्वतःसोबत खुश राहण्याची कला आली, की हा जीवनप्रवास खूप सोप्पा होतो... विपश्यना केंद्रातून बाहेर पडताच नेहमी सगळ्या ठिकाणी उशिरा पोहोचणारा माझा नवरा खूप आधीच माझ्या स्वागतासाठी थांबला होता. ‘‘लवकर घरी चल. आपल्या घराला इतकं शांत पाहण्याची सवय नाहीये आम्हाला.’’मी मनातल्या मनात हसले... कदाचित मला माझं अस्तित्व मिळालं म्हणून!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.