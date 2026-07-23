लाइफस्टाइल

गोष्ट सोलो प्रवासाची : ‘आंतरिक’ शोधाचा प्रवास

दहा दिवसांच्या विपश्यना साधनेतून स्वतःला शोधणाऱ्या स्त्रीचा सोलो प्रवास; मौन, एकांत आणि ध्यानातून ‘आंतरिक’ अस्तित्वाची नव्याने ओळख
The solo journey highlights how meditation can reduce stress, improve emotional balance and encourage personal growth.

The solo journey highlights how meditation can reduce stress, improve emotional balance and encourage personal growth.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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त्रिशा जैन

आपण स्त्रिया आपलं घरं, कुटुंब, ऑफिस, नातेवाईक, मूल, नवरा, आणि आपल्या असंख्य छोट्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये शारीरिक आणि मानसिकरित्या इतके गुंतून जातो, की आपलं अस्तिवच विसरून जातो

आणि हेच शोधण्यासाठीच्या प्रवासाला मला जायचं होतं...

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