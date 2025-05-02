Walk After Work: दिवसभर 8-10 तास काम करा पण फक्त 10 मिनिटे तरी चाला! बघा मॅजिकल इफेक्ट

थोडक्यात:ऑफिस आणि प्रवासानंतर थकलेल्या शरीराला आराम देण्यासाठी हलकं चालणं उपयुक्त ठरू शकतं.फक्त १० मिनिटं संध्याकाळी चालल्याने शरीर-मन ताजेतवाने होतं आणि आरोग्य सुधारतं.अवघड व्यायामाऐवजी घराजवळ किंवा ऑफिसच्या परिसरात साधं चालणंही पुरेसं असतं..Evening Walk Amazing Health Benefits: दिवसभर ऑफिसमध्ये 8-10 तास काम करुन त्यानंतर काही तासाचा प्रवास करुन आपण जेव्हा घरी येतो तेव्हा कधी एकदा बेडवर आडवे पडतोय असे आपल्याला वाटते. काहींना तर फक्त सोफ्यावर जाऊन बसायचं, मोबाईलवर टाइमपास करायचा किंवा कुठलीतरी मालिका बघायची इच्छा होते. पण या सवयी आरोग्यासाठी फारशा चांगल्या नसतात.याच्या ऐवजी जर आपण रोज संध्याकाळी ऑफिसनंतर फक्त 10 मिनिटे शांतपणे चालायचे ठरवले, तर शरीर आणि मनासाठी खूप फायदे होऊ शकतात. कोणताही अवघड व्यायाम करण्याऐवजी, फक्त घराजवळ, ऑफिसच्या आवारात किंवा बिल्डिंगच्या गच्चीवर साधे चालणे पुरेसे ठरू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया कामानंतर फक्त 10 मिनिटे चालण्याचे फायदे..मनाला विश्रांतीचालताना संपूर्ण शरीराची हालचाल होते. त्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुरळीत होते. परिणामी दिवसभरातील ऑफिसचा थकवा, ताण, वाद-विवाद सगळे दूर होतात. चालणे मन शांत करते आणि ऑफिसच्या विचारांपासून दूर जाऊन स्वतःकडे लक्ष दिले जाते. विशेषतः जे घरी बसून काम करतात, त्यांच्यासाठी हा एकप्रकारे व्यायामासोबतच आरामाचा योग्य उपाय आहे. शरीरातील अखडलेपणा कमी होतोदिवसभर एका जागेवर बसून राहिले की पाठ दुखायला लागते, खांदे आणि कंबर जड वाटायला लागते. शरीरात एक प्रकारचा अखडलेपणा जाणवतो. अशावेळी थोडे चालले की शरीर हलके होते, सांधे मोकळे होतात आणि जरा प्रसन्न वाटते. .Brain Stroke Symptoms: ब्रेन स्ट्रोक आलाय हे कसं ओळखायचं? ही ३ लक्षणं तुम्हाला करतील मदत.अन्नपचन सुधारतेकाम करत करत खाणं आणि नंतर लगेचच बसून राहणं हे पचनासाठी त्रासदायक असू शकतं. चालण्यामुळे पोट हलकं राहतं आणि अन्न पचायला मदत होते. गॅस, अॅसिडिटीसारखे त्रास टाळता येतात.साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहतेज्या लोकांमध्ये मधुमेहाचा धोका आहे, त्यांच्यासाठी चालणे खूप उपयोगी ठरते. चालल्यामुळे शरीरातील ऊर्जेची योग्य वापर होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहते. त्यामुळे भविष्यातील आरोग्य धोक्यापासून बचाव होतो..मोबाईलपासून थोडा ब्रेककाम संपल्यावर सोशल मीडियावर वेळ घालवण्याऐवजी जर चालायला गेलात, तर तुमच्या संध्याकाळी सकारात्मक बदल होतो. मन ताजे राहते, निर्णयक्षमता सुधारते आणि रात्रीची झोपही चांगली लागते..Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली .ही सवय अंगवळणी पडण्यासाठी काही सोप्या टिपाऑफिस संपल्यावर चालण्यासाठी ठराविक वेळ ठरवालगेच आरामदायक कपडे घालून बाहेर पडाआवडते संगीत किंवा पॉडकास्ट ऐकत चालणे सुरू ठेवाचालण्यानंतरच आवडती गोष्ट करण्याचा नियम कराघरच्यांना, मित्रांना किंवा पाळीव प्राण्याला सोबत घ्याएखादं स्टेप ट्रॅकर वापरून प्रगती नोंदवा.ही सवय लावायला फार कष्ट लागत नाहीत. पण ती तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही पातळ्यांवर नक्कीच फायदा करून देईल..FAQsऑफिसनंतर 10 मिनिटं चालणं का महत्त्वाचं आहे?(Why is walking for 10 minutes after work important?)ऑफिस आणि प्रवासानंतर थकलेलं शरीर-मन चालण्यामुळे ताजेतवाने होतं. रक्ताभिसरण सुधारतं, ताण कमी होतो आणि स्वतःकडे लक्ष देता येतं.चालण्यामुळे शरीराला कोणते फायदे होतात?(What are the physical benefits of walking after work?)चालल्याने पाठ, खांदे, कंबर हलकी वाटतात, सांधे मोकळे होतात, अन्नपचन सुधारतं आणि रक्तातील साखर नियंत्रित राहते.मानसिक आरोग्यासाठी चालणं कसं उपयुक्त आहे?(How does walking help mental health?)चालल्यामुळे ऑफिसचा ताण कमी होतो, मन शांत होतं, मोबाईलपासून थोडा ब्रेक मिळतो आणि रात्री झोपही चांगली लागते.चालण्याची सवय लावण्यासाठी कोणत्या सोप्या टिप्स उपयुक्त ठरतात?(What are some easy tips to build a walking habit after work?)ठराविक वेळ ठेवणं, आरामदायक कपडे घालणं, आवडतं संगीत ऐकणं, चालण्यानंतर आवडती गोष्ट करणं, मित्र-परिवाराला सोबत घेणं आणि स्टेप ट्रॅकर वापरणं ही टिप्स उपयुक्त ठरतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.