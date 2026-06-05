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World Environment Day 2026: घराबाहेरची नाही, घरातलीच हवा ठरतीये 'Hidden Danger'! दोन ते पाच पट जास्त धोकादायक असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

Indoor Air Pollution Alert: घरातील हवा बाहेरील हवेपेक्षा दोन ते पाच पट अधिक प्रदूषित असू शकते; पर्यावरण दिनानिमित्त तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा इशारा.
World Environment Day 2026

World Environment Day 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अतुल मांगे

वायू प्रदूषण म्हटले की वाहनांचा धूर, औद्योगिक प्रदूषण आणि कारखान्यांच्या चिमण्यांतून बाहेर पडणारे विषारी वायू डोळ्यांसमोर येतात. मात्र, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण तज्ज्ञांनी एका गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधले. आपण ज्या घराला सुरक्षित आश्रयस्थान समजतो, त्याच घरातील हवा बाहेरील हवेपेक्षा दोन ते पाच पट अधिक प्रदूषित असू शकते. त्यामुळे घरगुती वायू प्रदूषण हा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी वाढता धोका बनत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

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World Environment Day
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