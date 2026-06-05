World Environment Day 2026: घराबाहेरची नाही, घरातलीच हवा ठरतीये 'Hidden Danger'! दोन ते पाच पट जास्त धोकादायक असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

अतुल मांगेवायू प्रदूषण म्हटले की वाहनांचा धूर, औद्योगिक प्रदूषण आणि कारखान्यांच्या चिमण्यांतून बाहेर पडणारे विषारी वायू डोळ्यांसमोर येतात. मात्र, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण तज्ज्ञांनी एका गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधले. आपण ज्या घराला सुरक्षित आश्रयस्थान समजतो, त्याच घरातील हवा बाहेरील हवेपेक्षा दोन ते पाच पट अधिक प्रदूषित असू शकते. त्यामुळे घरगुती वायू प्रदूषण हा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी वाढता धोका बनत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..पर्यावरण अभ्यासक डॉ. वैशाली रमेश चोपडे यांच्या मते, आधुनिक जीवनशैलीमुळे माणूस दिवसातील जवळपास ९० टक्के वेळ घर किंवा कार्यालयाच्या आत घालवतो. त्यामुळे घरातील हवेची गुणवत्ता ही आरोग्यावर थेट परिणाम करणारी बाब ठरते. मात्र, या विषयाकडे अद्यापही पुरेसे गांभीयनि पाहिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..Air Pollution & Mental Health: प्रदूषणामुळे डिप्रेशन-एंग्जायटीचा वाढतोय धोका! हवेतील PM2.5 चा मेंटल हेल्थशी थेट संबंध; तज्ज्ञांचा इशारा.घरगुती वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन. गॅस, लाकूड, कोळसा किंवा रॉकेलच्या ज्वलनातून कार्बन मोनॉक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि पीएम २.५ सारखे सूक्ष्म कण निर्माण होतात. स्वयंपाकघरात योग्य व्हेंटिलेशन नसल्यास हे प्रदूषक घरात साचून श्वसनविकारांना आमंत्रण देते..घरात पुरेसे व्हेंटिलेशन ठेवणे, नैसर्गिक स्वच्छता साहित्य वापरणे, गॅलरीत रोपटी लावणे, कमी रसायनयुक्त उत्पादने निवडणे आणि घर पूर्णपणे धूम्रपानमुक्त ठेवणे गरजेचे आहे. स्वच्छ हवा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या अधिकाराची सुरुवात आपल्या स्वतःच्या घरापासून व्हावी. सिगारेट आणि बिडीच्या धुरामध्ये हजारो विषारी रसायने असतात. याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो. -डॉ. वैशाली चोपडे, पर्यावरण अभ्यासक.Pune Air Pollution Health Impact: प्रदूषणाने पुणेकरांचा श्वास आला कंठाशी; नाकातील पॉलिप्सचा त्रास वाढत असल्याचा रहिवाशांचा अनुभव.साफसफाईची पद्धतही ठरते कारणझाडू मारताना हवेत उडणारी धूळ फुप्फुसांपर्यंत पोहोचून आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते. फरशी स्वच्छ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांमध्ये अमोनिया, क्लोरीन आणि सोडियम हायपोक्लोराइटसारखी रसायने असतात. या रसायनांमुळे श्वसनसंस्था, त्वचा आणि डोळ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याऐवजी व्हिनेगर, लिंबाचा रस किंवा खाण्याचा सोडा यांसारखे नैसर्गिक पर्याय अधिक सुरक्षित असतात. घरात वापरले जाणारे रंग, वार्निश, प्लायवूड, रूम फ्रेशनर, सौंदर्यप्रसाधने, उदबत्त्या आणि सुगंधी मेणबत्त्यांमधून फॉर्मेल्डिहाइड, बेंझीन, टोल्युइन आणि झायलीन यांसारखी वाष्पशील सेंद्रिय संयुगे बाहेर पडतात. या रसायनांमुळे डोकेदुखी, चक्कर, डोळ्यांत जळजळ तसेच दीर्घकाळात कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.