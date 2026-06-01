World Milk Day 2026: जागतिक दुग्ध दिनासाठी १ जूनचीच निवड का झाली? जाणून घ्या यामागचा इतिहास

The Story Behind World Milk Day: दरवर्षी 1 जूनला जागतिक दुग्ध दिन (World Milk Day) म्हणून साजरा केला जातो. जगभरातील लोकांच्या आहारात दूध हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. दुधातील पोषक गुणधर्म, दुग्धउद्योगाचे महत्त्व आणि दूध उत्पादनात सहभागी असलेल्या शेतकरी व कामगारांचे योगदान याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो..संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (FAO) 2001 मध्ये जागतिक दुग्ध दिनाची सुरुवात केली. अनेक देशांमध्ये याच काळात राष्ट्रीय दुग्ध दिन साजरा केला जात असल्याने 1 जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे जगभरातील लोकांना एकाच दिवशी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे महत्त्व अधोरेखित करता येते..दूध हे कॅल्शियम, प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असते. हाडे मजबूत ठेवणे, स्नायूंची वाढ आणि शरीराचे एकूण आरोग्य चांगले राखण्यासाठी दूध महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे या दिवशी लोकांना संतुलित आहारात दुधाचा समावेश करण्याबाबत माहिती दिली जाते..भारतासारख्या देशांमध्ये दुग्धव्यवसाय हा ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. विशेषतः महिला आणि लहान शेतकरी दुग्धव्यवसायातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. त्यामुळे जागतिक दुग्ध दिन हा केवळ दुधाचा गौरव करणारा दिवस नसून दुग्ध क्षेत्रातील लाखो लोकांच्या मेहनतीचा सन्मान करण्याचाही दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.