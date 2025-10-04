लाइफस्टाइल

World Teachers Day 2025: भारतात 5 सप्टेंबर पण जगात 5 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो जागतिक शिक्षक दिन? जाणून घ्या महत्त्व

World Teachers Day 2025: जागतिक शिक्षक दिन: भारत आणि जगभरातील साजरीकरणाची वेगवेगळी परंपरा
World Teachers Day 2025

World Teachers Day 2025

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

जागतिक शिक्षक दिवस ५ ऑक्टोबरला साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश शिक्षकांना आदर देणे आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणे आहे. १९९४ पासून साजरा होणारा हा दिवस शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करतो. २०२५ मध्ये इथिओपियात मोठा मेळावा आयोजित केला जात आहे, ज्यात शिक्षणाच्या सहकार्यात्मक स्वरूपावर चर्चा होईल.

World Teachers Day 2025: दरवर्षी ५ ऑक्टोबरला जगभरात जागतिक शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ शिक्षकांना आदर देणे हेच योग्य नाही, तर त्याच्या समोर येणाऱ्या समस्या आणि शिक्षणाला अधिक चांगले बनवण्यासाठी आवश्यकतेवर चर्चा करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

Loading content, please wait...
India
lifestyle
teachers
teacher
World
teachers day
teacher day
Teachers Day 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com