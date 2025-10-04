World Teachers Day 2025: भारतात 5 सप्टेंबर पण जगात 5 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो जागतिक शिक्षक दिन? जाणून घ्या महत्त्व

जागतिक शिक्षक दिवस ५ ऑक्टोबरला साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश शिक्षकांना आदर देणे आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणे आहे. १९९४ पासून साजरा होणारा हा दिवस शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करतो. २०२५ मध्ये इथिओपियात मोठा मेळावा आयोजित केला जात आहे, ज्यात शिक्षणाच्या सहकार्यात्मक स्वरूपावर चर्चा होईल..World Teachers Day 2025: दरवर्षी ५ ऑक्टोबरला जगभरात जागतिक शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ शिक्षकांना आदर देणे हेच योग्य नाही, तर त्याच्या समोर येणाऱ्या समस्या आणि शिक्षणाला अधिक चांगले बनवण्यासाठी आवश्यकतेवर चर्चा करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. .कधी झाली सुरूवात?जागतिक शिक्षक दिवस १९९४ पासून साजरा केला जात आहे. पण त्याची स्थापना १९६६ मध्ये करण्यात आली. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक आपली शिफारस केली होती, शिक्षकांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या, प्रशिक्षण आणि कार्य परिस्थितीशी बोलतांना मानक निश्चित केले होते. नंतर उच्च शिक्षाशी संबंधित शिक्षकांना १९९७ मध्ये सहभागी करण्यात आले. .Teachers’ Day 2025: भारतातील 'या' 5 महान शिक्षकांच्या ज्ञानामुळे जग झाले प्रकाशित, शिक्षक दिनानिमित्त जाणून घ्या एका क्लिकवर.विश्व शिक्षक दिवस का महत्वशिक्षक फक्त पुस्तकी ज्ञान देत नाहीत, तर ते समाजात समानता, नवोपक्रम आणि बदलाची बीजे पेरतात. ते मुलांना स्वप्न पाहण्याचे धाडस आणि ती साध्य करण्याचे शिकवतात. परंतु जर त्यांना पुरेसा पाठिंबा, आदर आणि संधी मिळाल्या नाहीत तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होऊ शकते.2025 चा जागतिक शिक्षक दिन आपल्याला आठवण करून देतो की शिक्षणाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी शिक्षक आणि पाठिंबा दोन्ही आवश्यक आहेत. जेव्हा अध्यापन व्यवसाय सहकार्य आणि सामायिक जबाबदारीवर आधारित असेल तेव्हाच शिक्षक मुलांना आणि समाजाला त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने मार्गदर्शन करू शकतील..यंदाची थीम-“शिक्षणाला सहयोगी स्वरूपात पुनर्परिभाषित करणे” ही थीम आहे. सध्या अनेक शिक्षक एकटेपणात आणि मर्यादित साधनांमध्ये काम करतात. त्यांना पुरेसे मार्गदर्शन मिळते आणि सहकर्मचाऱ्यांसोबत ज्ञान वाटता येत नाही. याचा परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर पडतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.