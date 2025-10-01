लाइफस्टाइल

Fashion Tips : फॅशन म्हणजे केवळ कपडे नाही! झेबाने सांगितल्या फॅशनच्या ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

Zeba Shaikh's Fashion Tips : फॅशन म्हणजे केवळ महागडे कपडे नाही, तर कम्फर्ट, आत्मविश्वास आणि नैसर्गिक सौंदर्य हेच खरी फॅशन आहे, असे अभिनेत्री झेबा शेख सांगते.
Zeba Shaikh's Fashion Tips

Zeba Shaikh's Fashion Tips

Sakal

Aarti Badade
Updated on

झेबा शेख

classy look : मी शक्यतो वेस्टर्न आउटफिट्स जास्त घालते; पण प्रवास असेल, शूट असेल तर लूज टीशर्ट, ट्रॅक पॅन्ट, कॉड सेटमध्ये मी जास्त कंफर्टेबल असते. मी खूप ‘जिमहोलिक’ असल्यामुळे मी शरीराची काळजी यासाठीही घेते, की शरीर सुडौल राहिलं पाहिजे. जेणेकरून मला जे आवडतात ते कपडे मी घालू शकते. कपडे आक्षेपार्ह न दिसता बोल्ड आणि क्लासी दिसावेत याची मी काळजी घेते.

Loading content, please wait...
lifestyle
beauty
Tips
makeover
Hairstyles
Lifestyle Changes for Sleep

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com