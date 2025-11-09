Zudio Scam : स्वस्तात मस्त म्हणत मोठी लूट? 'झुडिओ'च्या नावाखाली झाली इतकी मोठी फसवणूक..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच

Tata Zudio franchise scam : झुडिओ म्हणजे स्वस्तात मस्त ब्रँडेड कपडे आणि कमी पैशात खूप सारी शॉपिंग. इथे महिला, पुरुष, लहान मुले सगळ्यांच्या साठी काही न काही स्पेशल असतेच. महिन्यात अनेक डिस्काउंट ऑफर्स येतात. त्यामुळे स्वस्तात छान वस्तु मिळतात. असे झुडिओ स्टोअर आपल्या आसपासच्या एरियामध्ये असतातच..पण टाटा झुडिओ सारख्या मोठ्या प्रतिष्ठित ब्रँडच्या नावाखाली झालेली मोठी फसवूक समोर आली आहे. हे नेमके काय प्रकरण आहे जाणून घ्या सविस्तर...सायबर गुन्हेगारांनी बनावट फ्रँचायझीच्या आमिषाने एका उद्योजकाला तब्बल ८.३२ लाख रुपयांना गंडा घातला आहे..राजनगर एक्सटेंशनमधील चामर्स कॅसल सोसायटीत राहणारे शशांक त्यागी हे व्यावसायिक या फसवणुकीचे बळी ठरले. फेब्रुवारी ते जून २०२५ या पाच महिन्यांत ठगांनी टाटा झुडिओ फ्रँचायझी देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन त्यांची लाखो रुपयांची लूट केली..DMart Sale : डीमार्टमध्ये कधीच नाही आली अशी ऑफर! या वीकेंड सेलमध्ये Buy 1-Get 1 सह मोठा डिस्काउंट, कोणत्या वस्तू मिळतायत स्वस्त? पाहा.शशांक त्यागी यांनी झुडिओ फ्रँचायझी मिळवण्यासाठी ऑनलाइन शोध घेतला. एका बनावट वेबसाइटवर अर्ज भरला. तिथूनच सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात ते अडकले. ईमेल आणि फोन कॉल्सद्वारे त्यांनी नोंदणी प्रक्रिया सांगितली. सुरुवातीला नोंदणी शुल्क म्हणून २.५९ लाख रुपये मागितले. त्यागी यांनी ते वेगवेगळ्या बँक खात्यांत जमा केले. पण येथून खरी फसवणूक सुरू झाली.. ठगांनी अर्ज नाकारल्याचे सांगितले आणि पुनर्प्रक्रियेच्या नावाखाली तीन वेळा पुन्हा २.५९ लाख रुपये घेतले. टीम भेट आणि सर्वेक्षणासाठी आणखी ६६,९०० रुपये आकारले. एकूण हप्त्यांत ८,३२,७२३ रुपये उकळले. प्रतिनिधी येणार, पैसे परत मिळतील अशी खोटी आश्वासने दिली..Zudio Sale : झुडियो विंटर स्पेशल सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.परतफेड मागितल्यावर तांत्रिक बिघाड किंवा चुकीचे अकाऊंट आहे अशी सबब सांगितली. शेवटी त्यागी यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह यांनी सांगितले की एफआयआर दाखल झाली आहे. तपासात वेबसाइट आणि ईमेल आयडी पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले. पीडितेने दिलेले ईमेल, मोबाईल नंबर आणि बँक तपशीलांची चौकशी सुरू आहे. ठगांची ओळख पटवून लवकरच अटक होईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ही घटना सायबर फसवणुकीचा धोक्याचा इशारा देते..ऑनलाइन व्यवहारात सावध राहा, अधिकृत स्रोत तपासा. बनावट फ्रँचायझीच्या नादात लाखो रुपये गमावू नका...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.