Zudio : आठवडा संपायला येताच झुडिओमध्ये खास सेल सुरू! कधीच आली नाही अशी ऑफर, वीकेंड स्टॉक क्लियर डिस्काउंट..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच

Zudio Discount Offers : फॅशनप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. ट्रेंडी आणि परवडणाऱ्या कपड्यांसाठी प्रसिद्ध झुडिओ स्टोर्समध्ये आठवडा संपताच स्पेशल वीकेंड स्टॉक क्लिअरन्स सेल सुरू होतेय. १२ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर २०२५ या पाच दिवसांत स्टोअरमधील जुने स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी जबरदस्त डिस्काउंट्स मिळणार आहेत. यात ७०% पर्यंत सूट मिळेल, जी आधी कधीच पाहायला मिळाली नाही. पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांसाठीच्या कपड्यांपासून ते शूज, अॅक्सेसरीजपर्यंत सर्व काही अर्ध्या किंमतीत घेता येईल. ही सेल तुमच्या वॉर्डरोबला नवीन लूक देण्याची सुवर्ण संधी आहे.झुडिओ ही ट्रेंडसेटिंग ब्रँड आहे जी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी स्टायलिश कपडे परवडणाऱ्या किंमतीत आणते. यावेळीची स्टॉक क्लिअरन्स सेल विशेष आहे. कल्पना करा ९९ रुपये च्या टीशर्ट्स, २९९ रुपयेच्या जीन्स, ४९९ रुपयेच्या कुर्त्यांवर जास्तीचा ३००% ते ४०% सूट पर्यंत मिळेल. पुरुषांसाठी कॅज्युअल शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउझर्स आणि स्पोर्ट्सवेअरवर ६०% पर्यंत डिस्काउंट. स्त्रींसाठी ट्रेंडी ड्रेसिस, टॉप्स, लेगिंग्ज आणि एथनिक वेअरवर ७०% पर्यंत सूट मिळेल. लहान मुलांसाठी कार्टून्स प्रिंटेड टी शर्ट्स आणि फ्रॉक्स फक्त १४९ पर्यंत पासून सुरू होतील. शूज आणि बॅग्सवरही ५०% पेक्षा जास्त बचत होईल. ही ऑफर इतकी आकर्षक आहे की स्टोअरमध्ये गर्दी होण्याची शक्यता आहे..सेल सुरू होण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा की प्रथमदर्शनी स्टोअरमध्ये जाऊन शॉपिंग सुरू करा, कारण पॉप्युलर सायझेस लवकर संपतात. काही बँक कार्ड्सवर अतिरिक्त १०% कॅशबॅक मिळू शकतो, जसे की आयसीआयसीआय बँक किंवा एचडीएफसी कार्ड वापरल्यास. झुडिओच्या रिटर्न पॉलिसी सरळ आहे.. १५ दिवसांत न वापरलेले आयटम्स रिटर्न करून एक्सचेंज किंवा रिफंड मिळवा. ऑनलाइन शॉपर्ससाठीही ही सेल उपलब्ध असेल, पण इन स्टोअर अनुभव वेगळा आहे. स्टोअरमध्ये जाऊन हात लावून कपडे तपासता येतील आणि ताबडतोब घरी नेता येतील..ही सेल फक्त स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी आहे म्हणून नवीन कलेक्शन येण्यापूर्वी ही संधी सोडू नका. दिवसभरात किमान ५०% बचत होईल आणि तुमच्या बजेटमध्ये दुप्पट शॉपिंग करता येईल. झुडिओच्या या सेलमुळे लाखो ग्राहकांचे वॉर्डरोब रिफ्रेश होणार आहे. हा सेल तुमच्या वीकेंडला स्पेशल बनवेल. अधिक माहितीसाठी झुडिओच्या अधिकृत अॅप किंवा सोशल मीडिया फॉलो करा. स्वस्तात मस्त शॉपिंगचा मजा घ्या आणि एकदम स्टायलिश दिसा...