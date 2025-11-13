लाइफस्टाइल

Zudio : आठवडा संपायला येताच झुडिओमध्ये खास सेल सुरू! कधीच आली नाही अशी ऑफर, वीकेंड स्टॉक क्लियर डिस्काउंट..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच

Zudio Weekend Sale : झुडिओमध्ये वीकेंड स्टॉक क्लिअरन्स सेल सुरू होतोय..याच्या सर्व डिस्काउंट ऑफर्सबद्दल जाणून घ्या एका क्लिकवर
Zudio weekend stock clearance sale 12 to 16 November 2025 up to 70 percent off

Zudio weekend stock clearance sale 12 to 16 November 2025 up to 70 percent off

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Zudio Discount Offers : फॅशनप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. ट्रेंडी आणि परवडणाऱ्या कपड्यांसाठी प्रसिद्ध झुडिओ स्टोर्समध्ये आठवडा संपताच स्पेशल वीकेंड स्टॉक क्लिअरन्स सेल सुरू होतेय. १२ नोव्हेंबर ते १६ नोव्हेंबर २०२५ या पाच दिवसांत स्टोअरमधील जुने स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी जबरदस्त डिस्काउंट्स मिळणार आहेत. यात ७०% पर्यंत सूट मिळेल, जी आधी कधीच पाहायला मिळाली नाही. पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांसाठीच्या कपड्यांपासून ते शूज, अॅक्सेसरीजपर्यंत सर्व काही अर्ध्या किंमतीत घेता येईल. ही सेल तुमच्या वॉर्डरोबला नवीन लूक देण्याची सुवर्ण संधी आहे

Loading content, please wait...
money
Price
sale
clothes
women fashion
Discount
Discount Offer
Online Shopping
festival Discount
Deals
Men Fashion
90% discount offers
Best Shopping Tips
Zudio

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com