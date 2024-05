Onion Garlands During Voting: गळ्यात टोमॅटो-कांद्याच्या माळा घालून मतदान; नाशिकमध्ये युवा मतदारांची चर्चा

नाशिक : राज्यात आज पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. यामध्ये नाशिकमध्येही मतदान पार पडतंय. सध्या इथं कांद्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे, त्याचा मतदानावर देखील परिणाम होणार आहे. त्यामुळंच कांद्यासंबंधीच्या एका घटनेनं इथं मतदान केंद्रावर लक्ष वेधून घेतलं. काही शेतकऱ्यांनी चक्क आपल्या गळ्यात कांदे आणि टोमॅटोच्या माळा घालून मतदानाचा हक्क बजावला. (with tomato onion garlands at booth nashik youth cast his vote)