महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवला, अधिकृत नोटीफिकेशन जारी

मुंबई : केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केरळात आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना ऍक्टिव्ह केसेस आहेत असं कालच नमूद केलेलं. त्यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारकडून अधिकृत नोटिफिकेशन जारी करून महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन जरी २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरीही महाराष्ट्रात मिशन बिगिन अंतर्गत अनलॉक सुरु आहे. अशात "वेळोवेळी राज्य शासनाने मिशन बिगिन अंतर्गत अनलॉकसाठीच्या दिलेल्या परवानग्या आणि सूचना तशाच कायम राहणार आहेत. अनेक नियमांमध्ये शिथीतलात कायम ठेवून केवळ कंटेनमेंटमधील लॉकडाऊन २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown.#MissionBeginAgain pic.twitter.com/ehsM0rN9Y0

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 29, 2021