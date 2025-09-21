11th Admission 2025: अकरावी प्रवेशाची अंतिम विशेष फेरी; २२ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान करा येणार अर्ज

थोडक्यात:२२ सप्टेंबरपासून २५ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील अकरावी प्रवेशासाठी अंतिम विशेष फेरी राबवली जाणार आहे.आतापर्यंत १३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, सुमारे ८ लाख जागा अजून रिक्त आहेत.शिक्षण संचालकांनी विद्यार्थ्यांना अंतिम फेरीत प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले आहे, कारण नंतर कोणतीही फेरी नसेल..11th Final Admission 2025: राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. विद्यार्थी व पालक यांच्यासाठी ही शेवटची संधी असून, २२ सप्टेंबरपासून अंतिम विशेष फेरीला सुरुवात होत आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, २५ सप्टेंबरनंतर कोणतीही प्रवेश फेरी आयोजित केली जाणार नाही..विद्यार्थ्यांसाठी शेवटची संधीया प्रवेश प्रक्रियेद्वारे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांनी अकरावीमध्ये प्रवेश घेतला आहे.मात्र अनेक विद्यार्थी विविध कारणांमुळे याआधीच्या फेऱ्यांत प्रवेश घेऊ शकले नाहीत. त्यांच्यासाठी आता ही अंतिम संधी आहे. यामध्ये नवीन अर्ज, प्राधान्यक्रम भरती व निवड झालेल्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया समाविष्ट आहे..MSRTC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! एसटी महामंडळात 17,450 नवीन पदांची भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रियेची तारीख .कशी असेल अंतिम फेरीची रूपरेषा?२२ सप्टेंबर: नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांची नोंदणी व कोट्याच्या जागांची समर्पण प्रक्रिया२२ - २३ सप्टेंबर: विद्यार्थी नोंदणी, दहावी उत्तीर्ण व एटीकेटी विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज व प्राधान्यक्रम भरता येणार२४ - २५ सप्टेंबर: ज्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मंजूर झाला आहे, त्यांनी त्या संस्थेत जाऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी.आकडेवारीनुसार प्रवेश स्थितीराज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये २१ लाखांपेक्षा अधिक जागा उपलब्ध होत्या. आतापर्यंत १३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून, सुमारे ८ लाख जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील ही फेरी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे..Sunday Breakfast Recipe: रविवारी नाश्त्यासाठी बनवा झणझणीत अंडा घोटाळा, आजच लिहून घ्या रेसिपी .शिक्षण विभागाकडून आवाहनशालेय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, “या अंतिम फेरीत प्रवेश घेऊन आपले शैक्षणिक नुकसान टाळावे. यानंतर कोणतीही फेरी न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संधी दवडली जाऊ शकते.”नियम आणि अटींचे पालन आवश्यकप्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना सर्व कागदपत्रे तपासूनच नोंदणी करावी. निवड झाल्यानंतर दिलेल्या वेळेत संबंधित महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे..FAQs1. अकरावी प्रवेशाची अंतिम फेरी कधी सुरु होते? (When does the final round of 11th standard admissions start?)अंतिम फेरी २२ सप्टेंबरपासून सुरु होऊन २५ सप्टेंबरपर्यंत चालेल.2. या अंतिम फेरीत कोणकोणत्या क्रिया कराव्या लागतील? (What activities need to be done during the final admission round?)नवीन अर्ज करणे, प्राधान्यक्रम भरने आणि निवड झालेल्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करणे.3. अंतिम फेरीनंतर अजूनही प्रवेश घेता येईल का? (Can admission be taken after the final round?)नाही, २५ सप्टेंबरनंतर कोणतीही प्रवेश फेरी आयोजित केली जाणार नाही.4. प्रवेशासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे? (What documents are required for admission?)ऑनलाइन अर्ज भरण्याआधी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तपासून तयार ठेवणे आवश्यक आहे, तसेच निवड झाल्यानंतर महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेसाठी ते सादर करावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.