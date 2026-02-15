Maratha History : कोल्हापूरच्या छत्रपतींची समाधी पाकिस्तानच्या कराचीत कशी? मराठ्यांचा हा धगधगता इतिहास तुम्हाला माहिती असायलाच हवा

Kolhapur 1857 Revolt History : भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात झाशीची राणी आणि मंगल पांडे यांचे नाव आदराने घेतले जाते, परंतु कोल्हापुरातही १८५७ साली क्रांतीचा मोठा वणवा पेटला होता. ३१ जुलै १८५७ रोजी कोल्हापुरातील २७ व्या पलटणीतील सुमारे २०० शिपायांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंडाचे निशाण फडकवले. या उठावाचे नेतृत्व रामजी शिरसाट यांनी केले होते. क्रांतिकारकांनी इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांवर हल्ले चढवून ५० हजार रुपयांचा सरकारी खजिना ताब्यात घेतला आणि या संघर्षात तीन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा खात्मा केला ज्यामुळे कोल्हापुरातून इंग्रजी सत्तेला मोठा धक्का बसला..ब्रिटीशांचा प्रतिहल्ला आणि अमानुष कारवाईउठावाची बातमी समजताच बेळगावहून धावून आलेल्या लेफ्टनंट केरच्या सैन्याने क्रांतिकारकांवर भीषण हल्ला केला. कोल्हापुरातील राधाकृष्ण मंदिरात लपलेल्या ४० शिपायांना वीरमरण आले. ब्रिटिशांनी हा उठाव अत्यंत क्रूरतेने मोडून काढला. १८ ऑगस्ट रोजी ८ क्रांतिकारकांना तोफेच्या तोंडी देण्यात आले, तर काहींना फाशी व गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. ६ डिसेंबरला पुन्हा एकदा उठाव झाला, परंतु इंग्रजांच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांपुढे क्रांतिकारकांचा निभाव लागला नाही..Life Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात दीर्घायुषी; किती शारीरिक त्रास होऊदे, तरीही जास्त वर्षे जगतातच.चिमासाहेब महाराजांचे निर्वासित जीवनया सर्व उठावाचे खरे सूत्रधार आणि प्रेरणास्थान कोल्हापूरचे शाहू उर्फ चिमासाहेब महाराज होते. त्यांच्या तेजस्वी आणि तडफदार व्यक्तिमत्वामुळे कर्नल जेकबला त्यांच्यावर संशय आला. "हाच तो तेजस्वी मराठा" अशी नोंद खुद्द जेकबने करून ठेवली होती. कोणताही उघड पुरावा नसताना केवळ संशयावरून चिमासाहेबांना रात्रीच्या वेळी गुप्तपणे अटक करण्यात आली. त्यांना मुंबईमार्गे तत्कालीन अखंड भारताचा भाग असलेल्या कराचीला (पाकिस्तान) निर्वासित करण्यात आले, जिथे त्यांनी कैदी म्हणून खडतर आयुष्य व्यतीत केले..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.कराचीतील समाधी आणि धगधगता इतिहास१५ मे १८६९ रोजी कोल्हापूरच्या या वाघाने कराचीच्या मातीत अखेरचा श्वास घेतला. आजही कराचीतील लिहारी नदीकाठी चिमासाहेब महाराजांची समाधी उभी आहे. कोल्हापूरपासून हजारो मैल दूर असलेल्या या समाधीच्या रूपाने १८५७ च्या क्रांतीचा आणि मराठ्यांच्या स्वाभिमानाचा इतिहास आजही जिवंत आहे. कोल्हापूरच्या मातीतून उपटून परक्या मुलखात फेकले जाऊनही चिमासाहेबांचे बलिदान आजही प्रत्येक भारतीयाला स्फूर्ती देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.