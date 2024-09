Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण' जोमात, आता 'या' महिलांना थेट मिळणार 4500; सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय

30 September is last date for Ladki Bahin Yojana Application:

महाराष्ट्र सरकारने 'लाडकी बहीण योजने'ची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे, अशी घोषणा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गेल्या आठवड्यात केली होती.

दरम्यान आता ज्या महिलांना आतापर्यंत अर्ज करता आले नव्हते त्या महिलांना आता अर्ज केल्यानंतर आधीचे दोन महिने आणि आताच्या महिन्याचा असे तीन हप्ते मिळणार आहेत. यामध्ये जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर अशा तीन महिन्यांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत गरीब महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1,500 रुपयांचे रोख प्रोत्साहन दिले जाणार आहेत.