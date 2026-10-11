२०२३मध्ये IPS बनलेल्या ३० वर्षीय अधिकाऱ्याचा राजीनामा; लव्ह मॅरेजनंतर महाराष्ट्र केडरला केलेली बदली

महाराष्ट्र कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आदित्य कुमार सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अवघ्या ३० व्या वर्षी त्यांनी राजीनामा दिल्यानं सध्या चर्चा होत आहे. आदित्य कुमार सिंब बे २०२३च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला आहे. दरम्यान, राजीनाम्याचे कारण किंवा कधी राजीनामा दिला याची माहिती समोर आलेली नाही..आदित्य कुमार सिंह हे मूळचे ओडिशा कॅडरचे अधिकारी होते. मात्र लग्नानंतर त्यांनी कॅडर ट्रान्सफर घेत महाराष्ट्रात बदली करून घेतली होती. आदित्य कुमार यांनी महाराष्ट्र कॅडरच्या २०२४च्या बॅचच्या आयपीएश अधिकारी ईशानी आनंद यांच्याशी प्रेमविवाह केला आहे. लग्नानंतरच त्यांनी इंटर कॅडरसाठी विनंती केली होती. दोन्ही राज्य सरकारच्या संमतीनंतर केंद्र सरकारकडून आदित्य कुमार सिंह यांना महाराष्ट्र कॅडर देण्यात आलं होतं..राज्यातील ३ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, दोघांची मंत्रालयात नियुक्ती; कुणाला काय जबाबदारी?.आदित्य कुमार सिंह हे दिल्लीचे रहिवाशी असून १९९६ मध्ये त्यांचा जन्म झाला आहे. १ ऑगस्ट २०२३मध्ये ते आयपीएस बनले. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकॅडमीत प्रशिक्षणानंतर महाराष्ट्र कॅडरमध्ये त्यांनी काम केलंय. बुलढाण्यात एएसपी (अंडर ट्रेनिंग) म्हणूनही ते कार्यरत होते..गेल्या काही महिन्यात दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आलीय. ओडिशा केडरचे आयपीएस अधिकारी जगमोनह मीणा आणि २०२५च्या बॅछचे प्रोबेशनर आयपीएस सीए रामदास यांनीही राजीनामा दिलाय. आदित्य कुमार सिंह यांच्या राजीनाम्याबाबत केंद्राच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेतही नोंद झालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.