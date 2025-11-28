महाराष्ट्र बातम्या

HSRP Number Plate : राज्यातील ७३ लाख वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट; पाचव्यांदा मुदतवाढीची अपेक्षा

राज्यात तब्बल दोन कोटी वाहनांना एचएसआरपी हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावण्याचे उद्दिष्ट.
छत्रपती संभाजीनगर - राज्यात तब्बल दोन कोटी वाहनांना एचएसआरपी हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ९० लाख वाहनधारकांनी एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी बुकिंग केले. त्यातील ७३ लाख वाहनांना प्रत्यक्षात प्लेट बसवल्या आहेत. आता पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

