HSRP Number Plate : राज्यातील ७३ लाख वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट; पाचव्यांदा मुदतवाढीची अपेक्षा

छत्रपती संभाजीनगर - राज्यात तब्बल दोन कोटी वाहनांना एचएसआरपी हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ९० लाख वाहनधारकांनी एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी बुकिंग केले. त्यातील ७३ लाख वाहनांना प्रत्यक्षात प्लेट बसवल्या आहेत. आता पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे..वाहनांची सुरक्षा तसेच गैरप्रकारांना आळा बसावा, या प्रमुख उद्देशाने वर्ष २०१९ पासून उत्पादित वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट (एचएसआरपी) कंपनीमार्फत लावून येत आहे. आता मात्र त्यापूर्वीच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या सर्व वाहनांना ही नंबरप्लेट बसवणे बंधनकारक केलेले आहे.चौथ्यांदा तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ दिल्यानंतरही राज्यात ९० लाख वाहनधारकांनीच एचएसआरपी नंबरप्लेटसाठी बुकिंग केले. त्यातील ७० हजार वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाला ही नंबरप्लेट लावून घेतली आहे. त्यामुळे आता पाचव्यांदा मुदतवाढीकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे..ग्रुप बुकिंगही शक्यछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी रिअल मॅझॉन इंडिया लि. या एजन्सीची निवड करण्यात आली. वाहनधारकांनी https://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home या परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन आवश्यक शुल्क भरावे. त्यानंतर बुकिंग करून आपल्या सोयीची तारीख निवडून त्या दिवशीच एजन्सीवर जाऊन आपली नंबरप्लेट बसवून घ्यावी..दुचाकी आणि ट्रॅक्टरसाठी ४५० रुपये, तीनचाकी वाहनांसाठी ५०० रुपये आणि इतर सर्व वाहनांसाठी ७४५ रुपये शुल्क (जीएसटी वगळून) निश्चित केलेले आहे. आता विविध कार्यालये, सोसायट्या किंवा २५ पेक्षा अधिक वाहने असतील तर एकाच वेळी नोंदणी करून नंबरप्लेट बसवून देण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..संभाजीनगरात तीन लाख प्लेट बसल्याछत्रपती संभाजीनगरात एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवल्या जाणारी तब्बल आठ लाख वाहने आहेत. आतापर्यंत ३ लाख ५४ हजार ७०१ वाहनधारकांनी ऑनलाइन बुकिंग केले होते. त्यातील २ लाख ९८ हजार ६४१ वाहनधारकांनी नंबरप्लेट बसवली आहे. बुकिंग केलेल्यापैकी ५६ हजार वाहनधारकांना प्लेट बसवण्याचे काम सुरू आहे. असे असले तरीही जिल्ह्यात अजूनही पाच लाख वाहने बाकी आहेत..राज्यातील प्रत्येक वाहनाला हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट (एचएसआरपी) बंधनकारक केलेली आहे. रस्त्यावर धावणाऱ्या सर्वच जुन्या वाहनांना ही नंबरप्लेट लावण्याची मोहीम सुरू केली आहे. नव्याने मुदतवाढीचा निर्णय झाला नाही, मात्र पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काळात थेट कारवाई देखील केली जाणार असल्याने जुन्या सर्व वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावून घ्यावी.- शैलेश कामत, परिवहन सहआयुक्त, मुंबई.