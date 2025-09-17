Tribal Community : इतर जातींना हवा ‘आदिवासी’ शिक्का; आर्थिक व राजकीय लाभासाठी ८३ जाती, उपजातींची मागणी

मुंबई - बंजारा समाजाला आदिवासी जमातीत आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात एकूण ४५ जमातींची आदिवासी म्हणून नोंद असतानाच आदिवासी समाजाचे आरक्षित राजकीय फायदे व आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या लालसेतून आतापर्यंत तब्बल ८३ जाती व उपजातींनी त्यांना आदिवासी जमात म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी केल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जास्त लोकसंख्येच्या धनगर, गोवारी, लमाण, कैकाडी या जातींचाही समावेश आहे..राज्यात बंजारा समाज आदिवासी जमातीत सामील करून घेण्यासाठी आक्रमक झाला असून हैदराबाद गॅझेटनुसार समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावरुन आदिवासी समाज या विरोधात उभा झाला आहे.राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याचा आग्रह गेली अनेक वर्षे धरण्यात आला आहे. परंतु कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकलेला नाही. १९५० च्या राष्ट्रपती आदेशानुसार ‘ओरॉन’ आणि ‘धांगड’ जमातींना अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यात आले होते, परंतु धनगरांचा उल्लेख नव्हता..राज्य सरकारने १९७६ मध्ये धनगर समाजाला इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) यादीत समाविष्ट केले होते. मात्र, अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी केलेले प्रयत्न १९७९ मध्ये केंद्र सरकारने फेटाळले. असाच प्रयत्न अनेक जातींकडून आदिवासी समाजांचे फायदे मिळवण्यासाठी आदिवासी जमातीत सामील होण्यासाठी करण्यात आला आहे अशी माहिती आदिवासी जमातींच्या अभ्यासकांनी ‘सकाळ’ची बोलताना दिली..एकूण ४५ जमातीराज्यातील विविध जाती आणि उपजातींनी आदिवासी जमातीत सहभागी होण्याची मागणी केली असली तरीही आजपर्यंत नव्याने एकही जातीचा समावेश झालेला नाही. उलट ‘चोधरी’ आणि ‘थोटी’ या दोन जमाती वगळल्या आहेत. पूर्वी आदिवासींच्या यादीत ४७ जमाती समाविष्ट होत्या. त्यातून दोन काढल्यानंतर ४५ जमाती राहिल्या आहेत..यासाठी हवा ‘आदिवासी’ शिक्कातुलनात्मक दृष्ट्या कमी स्पर्धाविधानसभा आणि संसदेत राजकीय आरक्षणक्रिमी लेयर लागू नाही.वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्पर्धा परीक्षा, केंद्रीय शिक्षण संस्थांत प्रवेश‘ॲट्रॉसिटी’ कायदा लागू होतोराज्यघटनेच्या पाचवी अनुसूचीचे संरक्षणआरक्षित राज्याची तरतूद .लोकूर समितीचे निकषआदिम वैशिष्ट्ये, विशिष्ट संस्कृती, भौगोलिक अलिप्तता, मोठ्या समुदायाशी संपर्कासाठी संकोच बाळगणारे आणि मागासलेपणा.भौगोलिक वेगळेपणा, भिन्न संस्कृती, लाजरे बुजरेपणा हे आदिवासी असण्याचे निकष न्यायाधीश लोकूर समितीने निश्चित केले असून ते निकष बंजारा समाज पूर्ण करत नाही, असा अहवाल आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेनेच ३१ मार्च २०१७ रोजी राज्य सरकारला सादर केलेला आहे.- संजय दाभाडे, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच.आर्थिक आणि राजकीय लाभाच्या लालसेपोटीच इतर जातींना आदिवासी जमातीमध्ये येण्याची इच्छा आहे. मात्र घटनेनुसार हे शक्य नाही. आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या या सुविधा या त्यांच्या मागासलेपणामुळे मिळाल्या आहेत हे इतर जातींनी लक्षात घेतली पाहिजे.- नीरज हातेकर, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक.कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही बिगर आदिवासींचा आदिवासी यादीत समावेश केला जाणार नाही, याबाबत समाजाने निश्चिंत राहावे.- अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.