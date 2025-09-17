महाराष्ट्र बातम्या

Tribal Community : इतर जातींना हवा 'आदिवासी' शिक्का; आर्थिक व राजकीय लाभासाठी ८३ जाती, उपजातींची मागणी

राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याचा आग्रह गेली अनेक वर्षे धरण्यात आला आहे.
महेश जगताप
मुंबई - बंजारा समाजाला आदिवासी जमातीत आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात एकूण ४५ जमातींची आदिवासी म्हणून नोंद असतानाच आदिवासी समाजाचे आरक्षित राजकीय फायदे व आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या लालसेतून आतापर्यंत तब्बल ८३ जाती व उपजातींनी त्यांना आदिवासी जमात म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी  केल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जास्त लोकसंख्येच्या  धनगर, गोवारी, लमाण, कैकाडी या जातींचाही समावेश आहे.

