बार्शीतील ‘अल हलिमी’ संस्थेविरुद्ध तब्बल १४ हजार पानांचे दोषारोपपत्र! देशभर नेटवर्क, ४ जिल्ह्यांपुरते कार्यक्षेत्र; ४० ते ४५ हजार जणांनी ४ वर्षांत दिली १०.२६ कोटींची देणगी, वाचा...

सोलापूर : बार्शी शहरातील अल हलिमी फाउंडेशनने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी न करताच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून चार वर्षांत सव्वादहा कोटी रुपये जमा केल्याचा आरोप आहे. संस्थेला दरवर्षी सरासरी दहा हजार देणगीदारांकडून देणग्या मिळाल्या. या देणगीदारांवर एटीएसची नजर आहे. या संस्थेविरुद्ध सोलापूर एटीएसने तब्बल १४ हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे.पाकिस्तानातील दावत-ए-इस्लामी या संस्थेच्या अंतर्गत बार्शीचे अल हलिमी फाउंडेशन कार्यरत होते. संस्थेचे अध्यक्ष अन्सार रफिक पठाण (रा. बार्शी), उपाध्यक्ष आरिफ रशीद बागवान (रा. मोहोळ) आणि सचिव असलम लतिफ शेख (रा. बार्शी) हे कारभार पाहत होते. यापैकी उपाध्यक्ष आरिफ बागवान आणि फाउंडेशनच्या लेखापालाला अटक करण्यात आली आहे. अध्यक्ष आणि सचिव फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे..बार्शीच्या या फाउंडेशनचे कार्यक्षेत्र सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि पुणे या जिल्ह्यांपुरते निश्चित करण्यात आले होते. या जिल्ह्यांत फाउंडेशनतर्फे सुमारे सहा ते सात मदरसे चालविले जात होते. फाउंडेशनने राज्यभरातील सुमारे ४० ते ४५ हजार देणगीदारांकडून देणग्या गोळा केल्या. त्यातून शेकडो विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण दिले जात होते.दरम्यान, पाकिस्तानातील दावत-ए-इस्लामी या संस्थेशी संबंधित भारतातील विविध राज्यांमध्ये तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत काही एनजीओ कार्यरत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यांपैकी अनेक एनजीओंनी बनावट नोंदणी क्रमांकाचा वापर करून बँकांमध्ये खाती उघडली. आयकर विभाग आणि पॅनकार्डसाठीही त्यांनी तोच नोंदणी क्रमांक वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. नियमित देणगीदार कोण आहेत, बार्शीच्या अल हलिमी फाउंडेशनने जमा झालेल्या निधीचा नेमका कशासाठी वापर केला, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच पाकिस्तानातील संबंधित व्यक्तींशी फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा कोणत्या कारणासाठी संपर्क होता, या सर्व बाबींचा तपास एटीएस करीत आहे..दावत-ए-इस्लामी : पाकिस्तानातील संस्थादावत-ए-इस्लामी ही १९८१ मध्ये कराची (पाकिस्तान) येथे मौलाना इलियास कादरी यांनी स्थापन केलेली आंतरराष्ट्रीय सुन्नी इस्लामिक संस्था आहे. जगभरातील १७२ हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या या संस्थेचे मुख्यालय कराची येथे आहे. ही संस्था ‘मदनी चॅनेल’ नावाचे दूरदर्शन वाहिनी चालविण्यासह अनेक मदरसे आणि शैक्षणिक संस्था संचलित करते. या संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाते. बार्शीतील अल हलिमी फाउंडेशनच्या सदस्यांचा संबंध कराचीतील या संस्थेशी असल्याचे तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.