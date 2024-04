महाराष्ट्र

Pune News: महामार्गावर झाला दारुचा टँन्कर पलटी,वाहतुकीची मोठी कोंडी

पुणे सातारा महामार्गावर शिवरे गावच्या हद्दीत शिवरे फाट्यावर उड्डाणपुलाचे काम चालु असुन त्यासाठी दोन्ही बाजुची वाहतुक सेवा रस्त्याने वळवण्यात आली आहे | On the Pune Satara Highway, the work of flyover is going on at the Shivre fork in the limits of Shivre village and for this purpose the traffic service on both sides has been diverted by road.