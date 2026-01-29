Ajit Pawar : लोकनेता गमावला; विविध मान्यवर नेत्यांकडून श्रद्धांजली

राजकारणातील एक झंझावात निमाला...कुशल प्रशासक, कार्यतत्पर नेता, जातनिरपेक्ष असा नेता. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सतत झटणारा, दिलेला शब्द पाळणारा, दिलखुलास, सडेतोड, प्रशासनावर भक्कम पकड असलेला द्रष्टा नेता हरपला... महाराष्ट्राची नस गवसलेला एक अत्यंत मोठा लोकनेता गमावल्याची भावना व्यक्त करून राज्यातील विविध नेत्यांनी, मान्यवरांनी अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली..एक खंबीर नेता अन् माझ्या मंत्रिमंडळातील उमदा सहकारी गमावला. अजित पवार माझ्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री होते. एक उत्तम सहकारी म्हणून त्यांचे माझे विशेष नाते जमले. अजित पवार हे दिलखुलास होते. मनात येईल ते बोलायचे. ते दीर्घद्वेषी नव्हते. राजकारणात त्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला, तरी संबंध तुटू दिले नाहीत. कार्यकर्त्यांना जपणारा नेता म्हणून ते परिचित होते. त्यांच्या जाण्याने राज्यातील नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली.- उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख.अजित पवार हे शरदचंद्र पवार साहेबांच्या मुशीत तयार झालेले नेते असले, तरी त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. बदलत्या शहरीकरणाच्या काळात ग्रामीण भाग अर्धशहरीपणाकडे झुकू लागला, तरी तिथल्या राजकारणाचा बाज हा ग्रामीणच होता. तेथील प्रश्नांचे स्वरूप काहीसे शहरी होत चालले, तरी या पद्धतीच्या राजकारणाचा पूर्ण अंदाज आणि ते उत्तम पद्धतीने कसे हाताळायचे याचे कसब अजित पवारांकडे होते. पिंपरी-चिंचवड आणि बारामती ही त्याची दोन उत्तम उदाहरणे. जातपात न मानता राजकारण करण्याचे धारिष्ट्य दाखवणारेच नेते कमी उरलेत, त्यात अजित पवार हे अग्रणी होते. राजकारणातले दिलदार विरोधक एका मागे एक जाणे हे महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचे मोठे नुकसान आहे.- राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख.‘कडक शिस्तीचे प्रशासक’ अशी ओळख असलेल्या अजितदादांनी राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प तब्बल ११ वेळा मांडला. ते महाराष्ट्राचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री ठरले. पिंपरी-चिंचवडला ‘सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर’ बनवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. पहाटे पाचपासून कामाला लागणारा हा ‘झंझावात’ महाराष्ट्र विकासासाठी अहोरात्र धावत होता. करारी, रोखठोक अजितदादांनी विचारांशी कदापि तडजोड केली नाही. हेच त्यांच्या अन् माझ्या स्वभावातील साम्य होते. त्यांनी माझ्या ज्येष्ठत्वाचा कायम सन्मान केला. दादा हा महाराष्ट्र तुम्हाला कधीच विसरणार नाही.- छगन भुजबळ, ज्येष्ठ नेते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार).अजितदादा आणि माझे गेल्या जवळपास ३५ ते ४० वर्षांपासूनचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. प्रदीर्घ काळ आम्ही एकत्र काम केले. अजितदादा पवार यांच्याकडून अजून मोठ्या कार्याची अपेक्षा असतानाच त्यांच्या अशा प्रकारे अपघाती निधनाने आम्हा सर्वांच्या राजकीय जीवनात एक कायमस्वरूपी पोकळी निर्माण केली. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील एक सर्वाधिक उत्तम प्रशासक अन् एक अत्यंत मोठा लोकनेता महाराष्ट्राने कायमचा गमावला.- जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).आमचा आधारस्तंभ हरपला. अनेक वर्षे मी त्यांच्यासोबत काम केले. त्यांचे अन् माझे राजकारणापलीकडे कौटुंबिक संबंध होते. जवळपास ३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात त्यांनी असंख्य कार्यकर्ते घडवले. ज्या-ज्या वेळी दादांशी भेट व्हायची, तेव्हा-तेव्हा सामान्य माणसाच्या अडीअडचणी, शेतकरी, कष्टकरी, युवक आणि महिलांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, हे आपुलकीने व तळमळीने ते मांडायचे अन् त्यासाठी आग्रही असायचे. आजचा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक काळा दिवस ठरला.- प्रफुल्ल पटेल, खासदार, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार).एक कुशल प्रशासक, अभ्यासू, रोखठोक आणि सदैव ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करणारे कर्तृत्ववान नेतृत्व हरपले. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांवर ठाम राहूनच काम केले पाहिजे, यावर त्यांचा भर होता. तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचल्या पाहिजेत, ही त्यांची आग्रही भूमिका होती. शेतकऱ्यांप्रति असलेली त्यांची तळमळ आणि संवेदनशीलता मी जवळून अनुभवली आहे. कठीण निर्णयांच्या प्रसंगी त्यांची स्पष्ट व ठाम भूमिका, प्रशासनावरची मजबूत पकड आणि कार्यकर्त्यांप्रति आपुलकी आम्हा सर्वांसाठी नेहमीच दिशादर्शक ठरली.- सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार).अजितदादांच्या अकाली अन् अचानक निधनाच्या वार्तेने आम्हा सर्वांना हादरवून सोडले. अजितदादा आणि माझे गेल्या अनेक दशकांपासूनचे घट्ट नाते होते. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटाला अजित पवार यांच्यासारखा कुशल लोकनेता अन् दूरदृष्टी असलेला प्रशासक लाभला होता. महाराष्ट्राने कुशल लोकनेत्याला अन् उत्कृष्ट प्रशासकाला कायमचे गमावले. अजितदादांसारख्या सहकाऱ्याची, नेत्याची कमतरता आमच्यासह अवघ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक क्षणी जाणवत राहील.- शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राने एक कणखर, शिस्तबद्ध, वक्तशीर आणि कार्यतत्पर नेतृत्व गमावले आहे. प्रशासनावर जबरदस्त पकड आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले धडाडीचे नेते अशी त्यांची ओळख होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्रिपद भूषवण्याचा विक्रम त्यांनी नोंदवला होता. या सोबतच सिंचन, ऊर्जा आणि वित्त अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार सांभाळताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली अमिट छाप सोडली.- रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.एक निडर आणि साहसी व्यक्तिमत्त्व म्हणून मी अजितदादांचे वर्णन करेन. सत्ता ही लोकांसाठी आहे, याचे भान असलेले नेतृत्व म्हणजे अजितदादा पवार. त्यांचा प्रशासनावर दरारा असला तरी दहशत नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अनेकांना आदरयुक्त भीती वाटत होती. कार्यकर्त्यासाठी धावून जाणारे दादा मला अधिक भावले. एका खोट्या गुन्ह्यात मला अडकविल्यानंतर विमनस्क अवस्थेत राजकारणातून संन्यास घेण्याच्या निर्णयाप्रत आलेलो असताना माझ्या समर्थनार्थ सर्वांत आधी धावून येणारे अजितदादा होते.- डॉ. जितेंद्र आव्हाड, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).माझ्या जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर दादांनी म्हणजे वडील भाऊ म्हणून आधार दिला, खूप साथ दिली. आमच्या तालुक्यातील एक मुलगा विमानतळावर काम करतो. त्याचा मला सकाळी फोन आला. त्यांनी मला सांगितलं, की दादांच्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातामध्ये संवेदनशील, संघटनशील, शिस्तप्रिय नेता आज महाराष्ट्राने गमावला.- राजेश टोपे, माजी आरोग्यमंत्री.दादा आमच्यासाठी फक्त नेते नव्हते, तर पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा एक आधार, एक हक्काचा मार्गदर्शक होते. प्रशासनावर पोलादी पकड, स्पष्टवक्तेपणा आणि वक्तशीरपणा ही बलस्थाने असणारे अजितदादा, सर्वांसाठीच आदर्श होते. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार वेळेबद्दल अत्यंत काटेकोर आणि प्रचंड कष्ट घेण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे ते कार्यक्षमपणे राज्याचा कारभार करत असत. श्रमिक चळवळीत ते नेहमी सहकार्य करत. महाविकास आघाडीच्या काळात श्रमिकांचे अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतल्याचा अनुभव जनतेने घेतला आहे.- डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष.अत्यंत कर्तबगार, स्पष्टवक्ते नेतृत्व म्हणून अजितदादा परिचित होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील जनतेला कायम त्यांची आठवण राहील.- रावसाहेब दानवे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री. 