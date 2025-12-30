महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Election Maharashtra : AB फॉर्मवरून रुसवे-फुगवे, मारामारी…; चांद्यापासून बांद्यापर्यंत नगरसेवक होण्यासाठी राडा नाट्य, ९ जिल्ह्यात राजकीय रणकंदन

AB Form Dispute Corporator Elections : AB फॉर्मवरून झालेल्या वादातून राज्यभरात राजकीय गोंधळ उडाला असून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत नगरसेवक होण्यासाठी रुसवे-फुगवे, मारामारीचे प्रकार समोर आले आहेत.
AB Form Row Sparks Chaos in Maharashtra Civic Polls

AB Form Row Sparks Chaos in Maharashtra Civic Polls

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Political Clashes During Nomination Process Maharashtra : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज (ता. ३०) शेवटचा दिवस असल्याने राज्यभरात राजकीय पक्षांत प्रचंड गोंधळ उडाला. दुपारनंतर सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये नाराजीचे नाट्य रंगले. इच्छुक उमेदवारांनी पक्ष कार्यालयात ठिय्या मांडला, घोषणाबाजी, धक्काबुक्की, तोडफोड, राजीनामे असे प्रकार घडले. नाराजांची मनधरणी करताना पक्षश्रेष्ठींनाही धावपळ करावी लागली. एकूणच राज्यात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राजकीय रणकंदन पाहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Navi Mumbai
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Nashik
Chandrapur
Latur
Nagpur
pune
election
chandrapur news
Municipal Corporation
Eknath Shinde
Chandrapur marathi news
Municipal election
Municipal Commissioner
Chandrapur Municipal Corporation
Municipal council elections
nagpur carporation
nashik corporation election
pune corporation
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com