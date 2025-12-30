Municipal Election Maharashtra : AB फॉर्मवरून रुसवे-फुगवे, मारामारी…; चांद्यापासून बांद्यापर्यंत नगरसेवक होण्यासाठी राडा नाट्य, ९ जिल्ह्यात राजकीय रणकंदन

Political Clashes During Nomination Process Maharashtra : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज (ता. ३०) शेवटचा दिवस असल्याने राज्यभरात राजकीय पक्षांत प्रचंड गोंधळ उडाला. दुपारनंतर सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये नाराजीचे नाट्य रंगले. इच्छुक उमेदवारांनी पक्ष कार्यालयात ठिय्या मांडला, घोषणाबाजी, धक्काबुक्की, तोडफोड, राजीनामे असे प्रकार घडले. नाराजांची मनधरणी करताना पक्षश्रेष्ठींनाही धावपळ करावी लागली. एकूणच राज्यात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राजकीय रणकंदन पाहायला मिळाले..नाशिक : भाजपमध्ये एबी फॉर्मवरून राडानाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपमध्ये एबी फॉर्म वाटपावरून मोठा वाद उफाळून आला. तिन्ही भाजप आमदार एकाच गाडीत एबी फॉर्म घेऊन जात असताना जिल्हाध्यक्षांनी नाशिक-मुंबई महामार्गावर गाडीचा पाठलाग केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. पंचवटी विभागीय कार्यालयाबाहेर उमेदवारी अर्जासाठी इच्छुकांची गर्दी झाली. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांची गाडी अडवून आमदार सीमा हिरे व इच्छुकांनी जाब विचारला.नागपूर : अजित पवार गटाच्या कार्यालयाची तोडफोडउमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या गणेश पेठ येथील कार्यालयात तोडफोड केली. कार्यालयातील टीव्हीसह साहित्याचे नुकसान झाले. स्वबळाचा नारा दिल्याने इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली होती..चंद्रपूर : हॉटेलमध्ये भाजप इच्छुकांचा वादतिकीट कापल्याने नाराज झालेल्या इच्छुकांनी उमेदवार निवडीच्या बैठकीदरम्यान हॉटेलमध्ये गोंधळ घातला. एका महिला उमेदवाराला खडे बोल सुनावल्याचा प्रकार घडला.पुणे : वादग्रस्त तिकीटवाटपावरून चर्चापुण्यात अजित पवार गटाकडून काही वादग्रस्त नातेवाईकांना तिकीट दिल्याची चर्चा असून त्यावरून अंतर्गत नाराजी व्यक्त होत आहे..छत्रपती संभाजीनगर : भाजपमध्ये तीव्र असंतोषअतुल सावे यांच्या कार्यालयाबाहेर इच्छुकांनी संताप व्यक्त केला. काहींनी केबिनचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. एका महिला इच्छुकाला भोवळ आली, तर दुसरीने पेट्रोलची बाटली आणून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे अनर्थ टळला.नागपूर : वंचित काँग्रेससोबत नाहीवंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला. २४ प्रभागांत स्वबळावर लढण्याची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसकडून केवळ चार जागांचा प्रस्ताव मिळाल्याने वंचितने ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला..Pune Municipal Election : ''माघार घेतली म्हणून मंत्री निवडून आला, शब्द देऊन फडणवीसांनी दगा दिला''; भाजप कार्यकर्ता आता अजितदादांच्या पक्षाकडून लढणार.नवी मुंबई : भाजप-शिवसेना स्वबळावरनवी मुंबई महापालिकेत भाजप व शिवसेना दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार आहेत. युतीचा फॉर्म्युला न जुळल्याने दोन्ही पक्षांनी उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले असून गणेश नाईक विरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगणार आहे.लातूर : भाजप कार्यकर्त्याचा राजीनामालातूरमध्ये तिकीट न मिळाल्याने भाजप शहर संघटनातील सरचिटणीस निखिल गायकवाड यांनी राजीनामा दिला. “काम करण्याचे फळ मिळाले, धन्यवाद,” अशी भावनिक पोस्ट त्यांनी समाजमाध्यमांवर केली. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना तिकीट मिळाल्याने जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढल्याचे चित्र आहे.एकूणच महापालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी राज्यभरात राजकीय पक्षांत अभूतपूर्व असंतोष, गोंधळ आणि संघर्ष पाहायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.