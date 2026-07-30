Abhijit Dipke Farmer Protest : अभिजीत दिपके आता शेतकरी आंदोलनात सामिल होणार; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही कायम सोबत असल्याचा दिला विश्वास

Farmers Movement Maharashtra : स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनाला संयुक्त किसान मोर्चा आणि विविध शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल अभिजीत दिपके यांनी कृतज्ञता व्यक्त करत, भविष्यात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही लढ्यात विद्यार्थीही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, अशी भूमिका मांडली..दिपके म्हणाले, की नुकतीच सीजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांसह संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते, तसेच शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थी आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांवर पुढील काळात संयुक्तपणे लढा कसा उभारायचा, याबाबत चर्चा करण्यात आली..ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांची मुलेही शिक्षण घेत आहेत आणि स्पर्धा परीक्षा देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे नाहीत. राकेश टिकैत आणि इतर किसान नेत्यांनी आम्हाला 'तुम्ही आमच्या मुलांसारखे आहात' असे सांगत आंदोलनाला भक्कम पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा आमच्यासाठी अत्यंत मोलाचा होता.".दिपके यांनी पुढे सांगितले, "जेव्हा-जेव्हा शेतकरी किंवा किसान नेत्यांना आमची गरज भासेल, तेव्हा आम्ही त्यांच्या सोबत ठामपणे उभे राहू. मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. आजही माझे कुटुंब शेती करते. या देशातील बहुतांश लोकांची मुळे शेतीतच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संघर्षापासून आम्ही वेगळे राहू शकत नाही.".Abhijeet Dipke: आंदोलनात अभिजीत दिपकेंसोबत दिसलेली 'ती' तरुणी नेमकी कोण? अफवांमागचं सत्य जाणून घ्या....दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेत आंदोलनकर्त्यांवर करण्यात आलेल्या टीकेबाबत विचारले असता दिपके यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "लोकशाहीच्या मार्गाने, संविधानाच्या चौकटीत राहून पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे विचार पुढे नेणे, जय भीमच्या घोषणा देणे, याला जर देशाची किंवा संस्कृतीची बदनामी म्हणत असतील, तर आम्ही तो आरोप स्वीकारायला तयार आहोत," असे ते म्हणाले.याचवेळी त्यांनी पतंजलीच्या उत्पादनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांचा उल्लेख करत, "संस्कृतीची चिंता करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या उत्पादनांबाबत फसव्या जाहिरातींची नोंद केली आहे, त्याकडे लक्ष द्यावे," असा टोला लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.