अमरावती : कोरोनाच्या (Coronavirus) या कठीण काळात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कुठे बेड्‌स तर कुठे ऑक्‍सिजन (Oxygen Available) , रेमडेसिव्हिरची (Remdesivir) कमतरता जाणवत असतानाच आता येत्या काही दिवसांत शासकीय डॉक्‍टरांचीसुद्धा (Government hospital doctor) कमतरता जाणवणार आहे. कारण कोरोनाच्या या कठीण काळात यावर्षी राज्यभरातील जवळपास 700 ते 800 गट अ व गट ब वैद्यकीय अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रतीकार करण्यासाठी आता लढवैय्ये कुठून आणावेत? असा प्रश्‍न आरोग्ययंत्रणेला पडला आहे. (about 800 government doctors going to retire in Maharashtra)

हेही वाचा: प्रेमासाठी वाट्‍टेल ते...! नातीनेच प्रियकराच्या मदतीने केला आजीचा खून

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सद्यःस्थितीत कमी अधिक प्रमाणात ऑक्‍सिजन, पीपीई किट्‌स, रेमडेसिव्हिर, प्रशिक्षित डॉक्‍टर्स, नर्सेस, आयुर्वेदिक औषधी तसेच लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यातच आता डॉक्‍टरांचाही तुटवडा निर्माण होण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. कारण यावर्षी गट अ तसेच गट ब श्रेणीतील जवळपास 800 डॉक्‍टर्स सेवेतून निवृत्त होत आहेत.

विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात उत्तम सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टर्सची सेवा तसेच त्यांचा अनुभव पुढील तिसऱ्या लाटेच्या कोरोनाकाळात अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. त्यामुळे राज्यातील सेवानिवृत्त होणाऱ्या आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ऐच्छिक सेवावाढीचा विकल्प देऊन इच्छुकांना 1 ते 2 वर्षे सेवावाढ देण्याची मागणी राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे (मॅग्मो) अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शिरसाट तसेच सचिव डॉ. रोशन खोरगडे यांनी शासनाकडे केली आहे.

हेही वाचा: कोरोनाची तिसरी लाट थांबवायची असेल तर झोपडपट्ट्यांवर नजर ठेवण्याची गरज; वैद्यकीय तज्ज्ञांचं मत

सध्या सेवेत असणारे मात्र लवकरच निवृत्त होणारे वैद्यकीय अधिकारी हे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सेवा देत आहेत. ऐच्छिक सेवावाढ दिल्यास त्यांच्या अनुभवाचा चांगला फायदा होऊ शकेल. -डॉ. रवींद्र शिरसाट, अध्यक्ष, राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना.

अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास 60 ते 70 वैद्यकीय अधिकारी यावर्षी निवृत्त होणार आहेत. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी घेणे गरजेचे आहे. पदभरती करताना वैद्यकीय अधिकारी, भरारी पथक, समुदाय आरोग्य अधिकारी आदी पदांवरील अस्थायी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. -डॉ. रवींद्र बारस्कर, उपाध्यक्ष, राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना.

(about 800 government doctors going to retire in Maharashtra)