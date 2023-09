नवी दिल्ली : पंकजा मुंडे यांच्या परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयाकडून जप्तीची कारवाई केली आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रहार संघटनेचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंकजा मुंडेंनी महाराष्ट्रात यात्रा काढली म्हणूनच त्यांच्या कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली, असा दावा बच्चू कडू यांनी केला आहे. (action against Pankaja Munde factory as she travels to Maharashtra claim of Bachu Kadu)

महाराष्ट्रात फिरल्यानं कारवाई

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्यात यात्रा काढली आणि त्यानंतर त्यांच्या कारखान्यावर कारवाई सुरू झाली. म्हणजेच त्या महाराष्ट्रात फिरल्या त्यामुळं कारवाई सुरू झाली असेल, असा दावा बच्चू कडू यांनी केला.

रोहित पवारांना टोला

श्रीकांत शिंदे हे भाजपाच्या तिकीटावर लढणार असं वक्तव्य रोहित पवार यांनी केलं आहे. रोहित पवार भविष्य सांगत आहेत, याचं मला नवलचं वाटत आहे. कारण ते तर भविष्याच्या विरोधात असतात, असा टोलाही यावेळी बच्चू कडू यांनी लगावला आहे.

चांगल्या गुरुजींसोबत आम्ही आहोत

वारे गुरुजींना मी पाठिंबा दिला होता. स्थानिक आमदार आणि तेव्हाच्या पालकमंत्र्यांनी त्याचं निलंबन करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. वारे गुरुजींवर वार करणे चुकीचे होतं, चांगल्या गुरुजींसोबत आम्ही उभे राहणार, जे काम करत नाही त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असंही बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.