Maharashtra News : रेशन दुकानातून वर्षभरामध्ये साखरेची पुरेशी उपलब्धता; 330 लाख टन उत्पादनाचा टप्पा पार

Maharashtra News : सणासुदीच्या काळात रेशन दुकानातून साखर उपलब्ध व्हावी यासह वर्षभर पुरेशा साखरेची उपलब्धता राहील, अशी व्यवस्था देशात करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या हंगामात देशात इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणाऱ्या ४३ लाख टन वगळता ३३० लाख टन साखरेचा उत्पादन टप्पा पूर्ण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या साखर हंगामातील हा दुसरा क्रमांक राहिला.

साखर उपलब्धतेसह ऊसाची देणी भागविण्याची खातरजमा करून देशाने निर्यातीचा कोटा ६१ लाख टन मर्यादित ठेवला आहे. (Adequate availability of sugar throughout year from ration shops in country maharashtra news)

त्यामुळे गेल्या महिन्याच्या अखेरीस ८३ लाख टन साखरेची साठा उपलब्ध झाला आहे. हा साठा साडेतीन महिन्यांसाठी पुरेसा ठरेल, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.देशात या महिन्यात पाऊस सामान्य राहिला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील उसाच्या क्षेत्रात पाऊस पडला. त्यामुळे आगामी २०२३-२३ हंगामात उत्पन्न वाढीची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्याच्या ऊस आयुक्तांनी पिकांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे, उसाखालील क्षेत्र आणि उत्पादनासह साखरेच्या उत्पादनाची अद्ययावत माहिती ठेवावी, असे सुचविण्यात आले आहे. त्यातून केंद्र सरकारला पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरणाबाबत निर्णय घेता येईल. अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाल्यावर निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात येते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

केंद्राने मागवली माहिती

देशातील विविध भागांमध्ये साखरेच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारता यावी म्हणून विविध साखर कारखान्यांकडील व्यापाऱ्यांशी संबंधित माहिती केंद्र सरकारने मागवली आहे. उद्योग संघटनांनी त्यांच्या अभिप्रायामध्ये पुरेशा साठ्याची पुष्टी केली.

हंगामाच्या शेवटी साखरेचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवल्याने कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिली आहे याचे कौतुक केले. सरकार आणि उद्योगाच्या सामुहिक प्रयत्नांमुळे कारखान्यांनी १ कोटी ७ हजार रुपयांहून अधिक देणी म्हणजे, सध्याच्या हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी ९४ टक्के देण्यात आली आहेत, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.