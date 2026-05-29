बालविवाहात सहभागी झालात तर थेट FIR! लग्नाला हजेरी लावणाऱ्या पुरोहितांसह पाहुण्यांवरही गुन्हे दाखल होणार, सरकारचा इशारा

मुंबई : महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राला पूर्णपणे बालविवाहमुक्त करणे हा राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाचा मुख्य संकल्प आणि उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या कार्यक्षम आणि आक्रमक प्रणालीमुळे गेल्या वर्षी १४०० बालविवाह आणि या वर्षी आतापर्यंत विक्रमी १४५० बालविवाह रोखण्यात मोठे यश मिळाले आहे. .त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार केवळ विवाह थांबवत नाही, तर या सामाजिक दुष्कृत्याच्या मुळाशी जाऊन त्याची कारणे कायमची नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. आता केवळ बालविवाह जुळवणाऱ्या पालकांवरच नव्हे, तर विवाह लावून देणाऱ्या पुरोहितांवर आणि सोहळ्याला उपस्थित राहणाऱ्या पाहुण्यांवरही गुन्हे दाखल केले जात आहेत..या कठोर प्रशासकीय कारवाईमुळे, विभागाने केवळ अक्षय तृतीयेलाच ३४ बालविवाह रोखले. या कठोरतेमुळे, सामान्य नागरिक अधिकाधिक जागरूक होत आहेत आणि प्रशासनाला माहिती देण्यासाठी पुढे येत आहेत. रोजगारासाठी मराठवाड्यासारख्या भागांमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर येतात . कामावर जाताना आपल्या १२-१४ वर्षांच्या मुलींना घरी एकटे सोडण्याच्या भीतीने ते त्यांचे लग्न लावून देतात..या गंभीर समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी, सरकारने या मुलींसाठी सुरक्षित बालगृहे स्थापन केली आहेत. याव्यतिरिक्त, एक आधुनिक 'चाइल्ड ट्रॅकिंग पोर्टल' सुरू करण्यात आले आहे. जर एखादे मजूर कुटुंब एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झाले, तर त्यांच्या मुलांची नवीन ठिकाणच्या अंगणवाडीत आपोआप नोंदणी होते..मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, विभागाच्या दक्षतेमुळे १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकूण १५५ बालविवाह रोखण्यात आले आणि दोषी कुटुंबांविरुद्ध १५ एफआयआर दाखल करण्यात आले. राज्यात कुठेही बालविवाह किंवा अल्पवयीन आईशी संबंधित प्रकरण आढळल्यास तात्काळ १०९८ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. नागरिक जिल्हा बाल संरक्षण युनिट किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाशीही संपर्क साधू शकतात.