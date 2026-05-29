बालविवाहात सहभागी झालात तर थेट FIR! लग्नाला हजेरी लावणाऱ्या पुरोहितांसह पाहुण्यांवरही गुन्हे दाखल होणार, सरकारचा इशारा

Maharashtra Child Marriage: बालविवाह मुक्त राज्य निर्माण करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे ध्येय आहे. गेल्या वर्षभरात १,४५० बालविवाह रोखण्यात आले. पुजारी आणि पाहुण्यांवर कायदेशीर कारवाईही केली जाईल.
Govt. Action On Child Marriage

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राला पूर्णपणे बालविवाहमुक्त करणे हा राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाचा मुख्य संकल्प आणि उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या कार्यक्षम आणि आक्रमक प्रणालीमुळे गेल्या वर्षी १४०० बालविवाह आणि या वर्षी आतापर्यंत विक्रमी १४५० बालविवाह रोखण्यात मोठे यश मिळाले आहे.

