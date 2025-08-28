Drone Ban: आता ड्रोन उडवाल तर खबरदार..., दोन महिने वापरास बंदी; कारण आलं समोर

अलिबाग : ड्रोनद्वारे छायाचित्रण करुन त्याचा वापर देशविघात कृत्यासाठी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील दोन महिन्यांसाठी ड्रोन वापरास बंदी घालण्यात आलेली आहे. यापुर्वी ड्रोनद्वारे डेहळणी केली जात असल्याचे प्रकार रायगड पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी ही खबरदारी घेतली आहे. गणेशविसर्जन दरम्यान ड्रोनचा सर्वाधिक वापर केला जातो. विसर्जन मिरवणुकीसाठीच्या छायाचित्रणासाठीही आता पोलीस अधिक्षकांची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे..जिल्हा पोलीस कार्यक्षेत्रातील संवेदनशील भागांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांसाठी जिल्ह्यात पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करण्यास बंदीचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत. पोलीस अधीक्षक यांच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था तसेच समुद्रालगतचे भाग हे दहशतवादी कारवायांसाठी संवेदनशील आहेत. पूर्वी देशातील विविध भागात दहशतवादी व विघातक कारवायांसाठी ड्रोनचा वापर झाल्याची उदाहरणे आहेत..Ration Card e-KYC: काही दिवस बाकी! 'या' लोकांचे लवकरच होणार रेशन धान्य बंद; प्रशासनाचा इशारा .रायगडमध्ये रात्रीच्या वेळी अनधिकृत ड्रोन उडवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ड्रोनद्वारे टेहळणी करून दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता तसेच चोरी व अन्य गुन्ह्यांसाठी ड्रोनच्या माध्यमातून माहिती संकलनाची शक्यता आणि ड्रोनद्वारे केलेले चित्रिकरण विघातक कृत्यांसाठी वापरले जाण्याचा धोका लक्षात घेता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे. ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करावयाचा असल्यास व्यक्ती, संस्था वा आयोजकांनी ७ दिवसांपूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्याला माहिती देवून परवानगी घेणे बंधनकारक राहील..आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ नुसार कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असून, दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात विनापरवाना ड्रोन वापरावर बंदी लागू राहील.- किशन जावळे, जिल्हाधिकारी-रायगड.Mumbai News: मुंबईतील १६% नवजात बालकांमध्ये श्रवणदोष, चाचणीतून धक्कादायक सत्य उघड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.