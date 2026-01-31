Manoj Jarange: रस्ता काट्यांना भरलेला, गिधाडांपासून सावध राहा, मनोज जरांगेंच्या सुनेत्रा पवारांना मोलाचा सल्ला, काय म्हणाले?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी (३१ जानेवारी) महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यामुळे त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लोकांना सुनेत्रा पवारांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले..मनोज जरांगे यांनी जालन्यात सांगितले की, सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती ही त्यांच्या पक्षाची अंतर्गत बाब आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक आणि सकारात्मक पायरी मानली जात आहे. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सुनेत्रा पवार यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, राजकीय डावपेचांवर ते भाष्य करू शकत नसले तरी, अजित पवारांच्या जागी त्यांचा स्वतःचा माणूस असावा अशी त्यांची इच्छा आहे..Sharad Pawar: पटेल–तटकरे थेट रडारवर, शब्द कमी, पण सत्तेच्या केंद्रावर वार... शरद पवारांच्या शांत चेहऱ्यामागची आक्रमक राजकीय खेळी.जरांगे म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांनी आता सर्वांना सोबत घेऊन जावे. कारण गिधाडे घिरट्या घालत आहेत आणि त्यांना नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. अजितदादांच्या काळात दिसणारी गिधाडे आता दिसत आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी अचानक जमलेल्या या उपद्रवी लोकांवर लक्ष ठेवावे. अजित पवारांसोबत पूर्वी न दिसणारे नेते आता त्यांच्या निधनानंतर पुढच्या रांगेत दिसू लागले आहेत. असे लोक गिधाडांसारखे घिरट्या घालत आहेत आणि आपण त्यांच्यापासून सावध राहण्याची गरज आहे..ते म्हणाले की, या गिधाडांना नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. ते हल्ला करू शकतात. ही गिधाडे खूप रक्त शोषू शकतात आणि त्यावेळी कुटुंब तुमच्या मदतीला येईल. सुनेत्रा पवार यांनी काही मजबुरींमुळे घाईघाईने उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले असावे. संकटाच्या काळात कुटुंब सर्वात मोठा आधार देते म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी पवार कुटुंबाला एकजूट ठेवून पुढे जावे, असे ते म्हणाले. त्यांनी पार्थ पवार आणि जय पवार यांना अजित पवार यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाचे पालन करण्याचा सल्ला दिला..काटेवाडी ते मंत्रालय... नेतृत्वासाठी तयार झालेलं व्यक्तिमत्त्व; सामाजिक कार्यकर्ता ते उपमुख्यमंत्रीपद, सुनेत्रा पवारांचा ऐतिहासिक प्रवास.सुनेत्रा पवार यांच्या पुढचा रस्ता काट्यांनी भरलेला असेल आणि त्यांना प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक विचारात घ्यावे लागेल असेही त्यांनी सांगितले. पवार आणि ठाकरे कुटुंबांसारख्या राजकीय कुटुंबांनी विरोधी पक्षांना बळकटी देण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा मुंबईतील लोकभवन येथे पार पडला. जिथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. ही शपथ मराठीत घेण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील या समारंभाला उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.