Maharashtra Rain Update : राज्यात १० लाख एकर शेती पाण्याखाली, अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती; अजित पवार यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Summaryराज्यात १० लाख एकर शेती पाण्याखाली, अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण.मुंबईसह नांदेड, कोकण, पुणे व बीड जिल्ह्यांत धोक्याची परिस्थिती; NDRF व सैन्य मदतीसाठी दाखल.कॅबिनेट बैठकीत पावसाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय होणार – अजित पवार..मागील दोन दिवसांपासून राज्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली असून अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात सुमारे दहा लाख एकर शेती पाण्याखाली गेली असून पुढील दोन दिवसांत पंचनामे करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. मुंबईला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, पोलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन अलर्टवर आहेत असेही अजित पवार यांनी सांगितले. .मुंबई महापालिकेने सुट्ट्या जाही केल्या आहेत, मंत्रालयात देखील ज्यांना शक्य आहे के येत आहेत. आज दुपारी १२ वाजता कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्यातील पावसाचा आढावा घेतला जाईल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. .नांदेडच्या मुखेड तालुक्यात ढगफुटी झाली. ज्यात गावंच्या गावं पाण्याखाली गेली. परिस्थिती एवढी भीषण आहे की एनडीआरएफ सह सैन्यही मदतीसाठी दाखल झाले असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. .कोकणातील रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील खेड, चिपळूणमध्ये नद्यांची पातळी वाढत तिथेही आवश्यक मदतीसाठी तत्पर राहण्याचे प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील अनेक धरणे ओसंडून वाहात आहेत पूर नियंत्रणबाबत प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आली आहे. .अजित पवार म्हणाले की पुणे जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर पाऊस सुरु आहे. अनेक धरणांतून पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे, पण तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र बीडमधील परळीतील काही गावांमध्ये पावसामुळे स्थिती गंभीर आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले. .FAQsप्र.१: महाराष्ट्रात किती शेती पाण्याखाली गेली आहे?➡️ सुमारे १० लाख एकर शेती पाण्याखाली गेली आहे.प्र.२: कोणत्या जिल्ह्यांत गंभीर पूरस्थिती आहे?➡️ मुंबई, नांदेड (मुखेड तालुका), रत्नागिरी, रायगड, पुणे आणि बीड जिल्ह्यांत गंभीर परिस्थिती आहे.प्र.३: मदतीसाठी कोण दाखल झाले आहे?➡️ NDRF पथके आणि सैन्य मदतीसाठी दाखल झाले आहेत.प्र.४: मुंबईत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत?➡️ मुंबईला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून, शाळांना सुट्टी व प्रशासन अलर्टवर आहे.प्र.५: सरकार पुढे काय करणार आहे?➡️ कॅबिनेट बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन पंचनामे व मदत कार्य सुरु होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.